本报驻法国记者 刘玲玲

近日，法国农业和食品部与法国农业商会联合推出“新鲜+本地”网站，为推广本地农产品打造国家级网络平台，在农产品生产者和消费者之间建立起直接联系。目前，该网站已上线超过8000个农场和销售点，遍布法国本土及海外省。法国农业和食品部表示，随着未来注册手续简化，这一数字还将继续增加。

在网站输入地址，附近可直接采购农产品的农场及销售点便会按照距离远近显示在网页上。红色圆点表示的是农场，绿色圆点则是销售点。点击圆点，将显示农场或销售点的地址、产品种类、网站链接等信息。消费者可选择前往就近农场参观、品尝或购买，直接获取最新鲜的农产品。

根据法国农业和食品部的公告，这一平台不仅使用地图直观定位农场及销售点，还按照产品、生产及销售点、合作伙伴分门别类，进一步优化搜索结果，方便用户快速寻找。平台产品种类丰富，有水果、蔬菜、肉类、鱼类、乳制品、酒精饮料和果汁、调料等，网站界面生动活泼，简洁易操作，广受消费者欢迎。

法国农业和食品部部长朱利安·德诺曼底介绍说，推出这一平台的主要目的在于“促进法国新鲜和原产的农产品销售”。他表示，通过这一网站，消费者可以找到住所附近购买新鲜农产品的地点，进一步将农场与餐桌联系起来。

新冠肺炎疫情发生以来，法国农产品销售一度面临困难，不少农民采取了“免接触现场自取”的销售形式。“‘新鲜+本地’网站是这一形式的升级版，不仅为生产者提供信息发布平台，也方便消费者就近寻找购买地点，促进了本地农产品的直接销售。”法国农业商会会长塞巴斯蒂安·温莎说。

法国人的饮食消费习惯正发生改变。根据法国《费加罗报》的一项调查，73%的法国人认为，人们更愿以负责任的方式消费，使用更简单、加工更少、绿色环保的产品。该调查显示，78%的法国人倾向于在“直接生产者”销售点购买。“新鲜+本地”网站的推出顺应了这一趋势，为民众提供多样化选择的同时，也为生产者带来更多商机。

（本报巴黎3月4日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月05日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)