人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国代表在联合国介绍中国脱贫攻坚成就和经验

2021年03月05日05:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社联合国3月2日电  中国常驻联合国代表团2日举行“促进落实2030年可持续发展议程：中国的减贫实践”线上主题吹风会。中国常驻联合国代表张军向各会员国、联合国秘书处和有关机构、中外媒体等全面介绍中国脱贫攻坚取得的重大历史性成就，深刻阐述其对中国和全球发展的重大意义，同各方分享中国减贫经验和实践。

　　与会各方热烈祝贺中国脱贫攻坚取得全面胜利，认为中国巨大减贫成就令全世界瞩目，为全球落实2030年可持续发展议程作出重大贡献。他们普遍认为，中国制定精准扶贫举措、关注弱势群体发展、构建伙伴关系等经验做法为广大发展中国家提供了重要典范和样板，中国的成就将为全球范围内落实2030年议程注入强大信心和动力。

　　巴基斯坦、阿尔及利亚、新加坡等国大使指出，中国在落实可持续发展目标方面一直走在世界前列，为各国实现减贫可持续目标提供了重要范例，值得国际社会特别是广大发展中国家学习借鉴。马拉维、埃及、埃塞俄比亚和南非等国大使表示，中国的伟大成就让广大发展中国家看到了希望，增强了发展信心，在广大发展中国家深受疫情困扰、贫困人口大幅增加的背景下有特殊重大意义。

　　联合国人口基金、开发计划署和粮农组织等机构有关负责人表示，中国以实际行动促进全球共同发展，支持联合国发挥中心作用，在南南合作框架下向发展中国家提供大量援助和支持，为落实可持续发展目标作出重要贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月05日 17 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部