本报北京3月4日电 （记者肖新新）针对美国国务卿布林肯近日涉华表态，外交部发言人汪文斌4日表示，希望美方客观理性看待中国和中美关系，采取理性务实的对华政策，推动中美关系重回正轨。

汪文斌在当日例行记者会上回答相关提问时说，中国一直是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界和平力量的增长，是世界的机遇而非挑战。中方始终坚定维护的是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是个别国家为维护自身霸权所定义的国际秩序。在全球化时代，以意识形态划线，拉帮结派搞针对特定国家的“小圈子”不得人心、没有出路。

汪文斌说，中美两国历史、文化、制度不尽相同，在一些问题上难免存在分歧，关键是要相互尊重、平等相待，以建设性的方式妥善管控和处理。对话总比对立好，合作总比对抗强。历史和现实表明，只要双方坚持相互尊重、平等相待，中美总可以找到化解和管控分歧的办法，实现双赢、共赢。

汪文斌重申，中方在涉疆、涉港、经贸问题上的立场是一贯的、明确的。中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家的主权安全发展利益。“希望美方客观理性看待中国和中美关系，顺应时代潮流，摒弃陈旧过时的零和思维，采取理性务实的对华政策，按照两国元首通话精神，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回正轨，更好造福两国和世界人民。”

《 人民日报 》（ 2021年03月05日 04 版）

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