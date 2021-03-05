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“让乡村生活更具吸引力”

本报记者  叶  琦  李志伟  万  宇  冯雪珺
2021年03月05日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年中国全国两会，乡村振兴是各方关注的焦点话题之一。在一些长期关注中国发展的国际人士眼中，中国举全党全社会之力推动乡村振兴，加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活，也为其他发展中国家提供了借鉴。

　　“一个长期全面的发展框架”

　　国际农业发展基金（简称农发基金）驻中国和蒙古国代表马泰奥·马尔基西奥2014年来华工作。7年间，他深入中国农村地区参观考察，对于中国脱贫攻坚的过程以及所取得的成就有着切身体会。

　　“中国消除了绝对贫困，这是一个历史性成就。”马泰奥说，中国成功使8亿多人摆脱贫困，这是人类历史上前所未有的创举，为其他国家树立了典范。

　　“没有任何其他国家能像中国这样，在如此之短时间内，带领如此多人口摆脱贫困。”马泰奥介绍，在与中国合作初期，农发基金的工作重点是如何提高劳动生产力，改善农业基础设施。“我看到，中国持续加大教育投入，农村地区人口文化程度显著提高；通过建设水井、运河等，农业生产率提高，农民有了更多收入；随着科技的应用，农民能更快获取信息，农产品销售渠道更广、利润更高……”

　　在马泰奥看来，中国乡村振兴是“一个长期全面的发展框架”，有助于巩固脱贫成就、发展农村经济，吸引城乡人才留在农村。“坚持在环境可持续发展前提下向农村地区投资，逐步缩小城乡差距，中国向第二个百年奋斗目标进军的动力强劲。未来，农发基金将把工作重点逐渐转向减少社会中存在的脆弱性问题。我们愿同中方共同努力，为中国农村创造更多就业机会，让乡村生活更具吸引力。”马泰奥说。

　　“乡村地区将拥有更多人才”

　　美国斯坦福大学教授、发展经济学家罗斯高，40多年致力于中国农业和农村发展问题研究。他深入陕西、甘肃、青海、宁夏、云南等地开展实地调查，与当地官员共同实施项目。2008年，这位“中国农村通”荣获中国政府友谊奖。

　　罗斯高说，上世纪80年代他第一次来到中国偏远农村，目之所及是土坯房或木头房，没有水泥板，没有自来水，自行车都少见，更别说汽车了。现在，中国农村住房条件极大改善，农民收入增加了，“中国农村发生了巨大变化”。

　　罗斯高称赞中国政府持续不断的努力：从实施家庭联产承包责任制，到农产品市场兴起，再到农民工进城……现如今，越来越多新兴服务行业为农民提供了新的工作机会。在偏远农村地区，随着“扶贫车间”落地，农民们在家门口就能打工挣钱。

　　“改变更多的是民众本身。”罗斯高说，中国脱贫攻坚目标任务完成后，“三农”工作重心将转向全面推进乡村振兴，将着力提高农村教育质量，多渠道增加农村普惠性学前教育资源供给等。“在教育支持下，中国乡村地区将拥有更多人才，中国乡村振兴事业将拥有光明未来。”

　　“为众多发展中国家提供借鉴”

　　《摆脱贫困》是南非金山大学非中关系专家加思·谢尔顿熟读的书籍之一。他认为，书中提出的很多理念和方法在中国乡村地区得到了实践和落实。“我去过中国不少乡村，那里的致富带头人就是村干部。”谢尔顿说，中国基层干部了解乡村情况，也能更好落实乡村振兴政策。

　　不久前，中国组建国家乡村振兴局，这是做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重要举措。“从脱贫攻坚到乡村振兴，这是使命的传递，也展现了滴水穿石的精神。”谢尔顿说。

　　谢尔顿表示：“中国的发展经验可为众多发展中国家提供借鉴。”在海南中国热带农业科学院，来自冈比亚、纳米比亚、乌干达、南苏丹等非洲国家的学员，在木薯嫩枝上实操，学习如何在离体条件下对木薯进行快速繁殖；在莫桑比克的中国—莫桑比克农业技术示范中心，从中国进口的杂交水稻和旱地水稻品种得到测试，最终10种适合当地的高产优质水稻品种被筛选出来；在坦桑尼亚莫罗戈罗省，中国农业大学研究团队带来了中国先进的玉米种植技术，带动当地玉米产量翻番。

　　“非中合作为非洲大陆带来活力，创造大量就业机会，为非洲农村减贫作出巨大贡献。”谢尔顿指出，有中国经验和技术作支撑，非洲发展中国家都可以走上消除贫困的道路。

　　（本报罗马、华盛顿、约翰内斯堡、北京3月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月05日 04 版）
(责编：郝江震、白宇)

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