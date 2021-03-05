本报驻俄罗斯记者 殷新宇

第二十八届明斯克国际书展日前在白俄罗斯首都明斯克落下帷幕。书展共吸引了来自20个国家的280多家出版机构参展。在为期4天的展会期间，众多读者走进展览中心，感受浓浓书香和多彩文化氛围。

中国一直是明斯克国际书展的重要外国参展方。本届书展上，白俄罗斯东方文艺出版社与白俄罗斯国立大学孔子学院共同主办中国展台。书架上整整齐齐摆放着5排图书，图书封面上有红墙黄瓦的古建筑、大熊猫等形象……展台呈现出亮丽的“中国风”。

白国立大学孔子学院中方院长刘素玲说，中国展台的图书主要是与中国有关的俄语书籍，包括介绍中国改革开放和共建“一带一路”相关图书等。还有一些研究白俄罗斯经济社会发展情况的著作，以及白俄罗斯青年汉学家科研成果论文集等。

白俄罗斯记者普列斯卡切夫斯卡娅在书展上推介了她的新作《读懂中国》。普列斯卡切夫斯卡娅曾在中国工作12年，该书集纳了她在中国工作期间所发表的文章。她说，新书中选取了100多张照片，反映了中国各地的风土人情。“我爱吃中国菜，喜欢哲学家老子。学习中国哲学帮助我理解了很多东西。”

画水墨画、写“福”字……书展期间，中国展台的中国书法绘画“大师班”吸引了不少读者。“白俄罗斯民众对中国文化非常感兴趣。孔子学院经常举办中国文化公开课。”刘素玲说，孔子学院采取了增加开课班次、减少班级人数等措施，坚持在疫情防控期间正常授课，白俄罗斯学生的汉语学习热情更加高涨。

“白中两国人民相互学习和了解对方的历史、文化、风俗和传统非常重要。”白俄罗斯前驻华大使、白国立大学孔子学院院长托济克表示，白中两国的友好合作符合彼此利益，对两国发展具有重要意义。中国改革开放取得举世瞩目成就，有关经验非常值得其他国家学习和借鉴。共建“一带一路”为世界提供了共同发展的良好机遇和合作平台。

（本报莫斯科电）

《 人民日报 》（ 2021年03月05日 04 版）

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