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世卫专家：“新冠通行证”需综合考虑审时慎行

林晶
2021年03月05日03:03 | 来源：新华社
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　　新华社哥本哈根3月4日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格4日在哥本哈根召开的线上新闻发布会上说，过去一周中东欧国家新冠感染率再度出现上升趋势，一些西欧国家每日新增新冠确诊病例也开始增加。在这种情况下，世卫组织不建议区域内推行所谓“新冠通行证”。

　　3月1日，包括西班牙在内的六个欧盟成员国签署了一项联合声明，要求欧盟统一非必要旅行重新启动的标准以便重启旅游业，例如以免疫新冠病毒的证明作为旅行通行证。

　　克卢格在回答新华社记者相关提问时说，虽然人们期望通过类似办法早日解除管制、恢复旅行，但在旅行和贸易方面，世卫组织建议遵循国际卫生条例，不建议推行所谓新冠通行证。各国需要从科学角度综合考虑与之相关的一系列问题，譬如接种新冠疫苗后的有效免疫期、免疫人群是否仍会传播病毒。“新冠通行证（从防疫角度上来说）不是无懈可击”。

　　但克卢格也指出，世卫组织同时认为，接种疫苗后的数字化认证很重要，或有助于消除疫苗接种上的不平等。

　　克卢格同时呼吁区域各国对新一波疫情提高警惕，动员社区参与并加大检测力度和各项预防措施，有依据地放松管制措施并加快疫苗接种。

(责编：曹昆)

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