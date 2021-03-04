新华社多哈3月3日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区一些国家新冠疫情依然严重，伊拉克、科威特3日报告的新增确诊病例数再创疫情暴发以来新高，沙特阿拉伯、以色列、阿尔及利亚等国继续推进新冠疫苗接种。

伊拉克卫生部3日通报，该国新增确诊病例5173例，创疫情暴发以来的最高纪录，累计确诊708951例；新增死亡病例25例，累计死亡13483例；新增治愈病例3463例，累计治愈646619例。

科威特卫生部3日说，该国新增新冠确诊病例1409例，累计确诊194781例；累计死亡1097例；累计治愈182196例。科卫生部当天发文说，科威特单日新增病例数已连续三天创历史新高，卫生部呼吁人们严格遵守防疫措施，避免疫情蔓延。

巴勒斯坦卫生部3日公布的数据显示，巴新增确诊病例2017例，累计确诊214502例；新增死亡病例15例，累计死亡2296例；新增治愈1152例，累计治愈192430例。卫生部3日表示，约旦河西岸疫情形势持续严峻，单日新增确诊病例数连续7天超过1500例，更严重的是重症患者人数迅速增加，而且多数是年轻人。

伊朗卫生部3日通报，该国新增新冠确诊病例8525例，累计确诊1656699例；新增死亡病例86例，累计死亡60353例；新增治愈病例6872例，累计治愈1413717例。伊朗卫生部官员当天表示，尽管近期单日新增死亡病例数小幅上升，但全国一半省份的这一数字已接近零。

阿曼3日新增新冠确诊病例358例，累计确诊142527例；累计死亡1583例；累计治愈133138例。阿曼疫情防控全国最高委员会3日决定，自4日起，每晚8时至次日早晨5时之间，停止全国各地的商业活动，包括关闭旅游场所内的餐厅、咖啡店等，停止外卖送货，但加油站、医疗机构和药店继续营业。

土耳其卫生部官网3日公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例11520例，累计确诊2734836例；累计死亡28771例；累计治愈2593264例。土耳其哈切特佩大学3日发表声明说，中国科兴公司的新冠疫苗在土耳其进行的三期临床试验结果显示，这款疫苗保护率达83.5%，重症保护率达100%。

沙特阿拉伯卫生部3日说，该国新增新冠确诊病例331例，累计确诊378333例；累计死亡6510例；累计治愈369277例。卫生大臣陶菲克·拉比耶当天在接受媒体采访时表示，沙特将通过各大药店为民众免费提供疫苗。据沙特媒体报道，沙特食品和药物管理局目前还在评估多款新冠疫苗，以加速沙特各地区的疫苗接种进程。

以色列卫生部3日公布的数据显示，该国新增确诊病例4173例，累计确诊788869例；累计死亡5802例；累计治愈740734例。卫生部当日表示，以色列已为逾483万人接种了疫苗，约占全国总人口的51.9%，从7日起将为在以色列境内或约旦河西岸犹太人定居点工作的巴勒斯坦人接种新冠疫苗。

阿尔及利亚3日宣布，该国当天新增确诊病例163例，累计确诊122593例；累计死亡2996例；累计治愈78584例。阿尔及利亚TSA新闻网3日援引联合国数据报道说，该国将从世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”获得约190万剂疫苗。（执笔记者：杨元勇；参与记者：郑思远、王峰、张淼、王薇、熊思浩、夏晨、黄灵、潘晓菁、苏小坡、刘宗亚、涂一帆、尚昊）

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