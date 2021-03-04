人民网北京3月4日电 据外交部网站消息，3月4日外交部发言人汪文斌主持例行记者会。问答实录如下：

法新社记者：美国国务卿布林肯3日发表外交政策演讲时称，中美关系是本世纪最大的地缘政治考验，并称美方将维护香港和新疆维吾尔族人的权利。中方有何评论？

汪文斌：中国一直是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展是世界和平力量的增长，是世界的机遇而非挑战。中方始终坚定维护的是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，而不是个别国家为维护自身霸权所定义的国际秩序。在全球化时代，以意识形态划线，拉帮结派搞针对特定国家的“小圈子”不得人心、没有出路。

中美两国历史、文化、制度不尽相同，在一些问题上难免存在分歧，关键是要相互尊重、平等相待，以建设性的方式妥善加以管控和处理。对话总比对立好，合作总比对抗强。历史和现实表明，只要双方坚持相互尊重、平等相待，中美总可以找到化解和管控分歧的办法，实现双赢、共赢。

我想重申，中方在涉疆、涉港、经贸问题上的立场是一贯的、明确的。中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时将继续坚定维护国家主权安全发展利益。希望美方客观理性看待中国和中美关系，顺应时代潮流，摒弃陈旧过时的零和思维，采取理性务实的对华政策，按照两国元首通话精神，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回正轨，更好造福两国和世界人民。

北京广播电视台记者：据报道，土耳其科学委员会专家表示，中国科兴公司新冠疫苗Ⅲ期临床试验有效率为83.5%，重症防护率为100%，且未发现副作用，证明疫苗安全有效。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中国政府始终本着对生命负责的态度，把疫苗安全性和有效性放在首要位置，指导有关企业严格依据科学规律和监管要求，依法合规进行疫苗研发。目前已有几十个国家批准中国新冠疫苗在本国使用。

中方将继续积极落实习近平主席将疫苗作为全球公共产品的重要宣示，同各方一道努力，助力国际社会早日战胜疫情。

路透社记者：根据联合国方面的消息，本周三，缅甸当地又发生了抗议活动，造成38人死亡。中方对缅甸局势有何评论？中方认为联合国和国际社会应就此采取哪些措施？

汪文斌：作为缅甸的友好邻邦，中方一直密切关注缅甸当前局势，呼吁各方保持克制，在宪法和法律框架下妥处分歧，维护政治和社会稳定。中方一直与缅各方保持接触，积极推动缅甸局势缓和降温。我们支持东盟国家秉持不干涉内政和协商一致原则，致力于东盟大家庭的团结合作，以“东盟方式”积极推动缅甸局势降温。我们认为，国际社会的任何行动都应有助于缅甸政治和社会稳定，有助于缅和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步复杂化。中方愿为推动缅局势缓和降温继续发挥建设性作用。

深圳卫视记者：《中华人民共和国外商投资法》自去年初实施以来已满一周年，全国人大常委会法工委介绍了有关情况。请问外交部发言人如何看待该法实施的效果？

汪文斌：全国人大常委会法工委发言人日前已经作了介绍，《外商投资法》施行一年多来，取得了显著的成效。我国外资准入更自由，投资活动更便利，服务体系更健全，权益保护更有效，市场竞争更公平，有力保障了去年中国利用外资逆势增长4.5%，引资规模和全球占比都创历史新高，中国成为全球最大的外资流入国。

面对疫情挑战，中国改革开放的脚步一刻也没有停止，对外开放的大门越开越大。去年，全国外商投资准入负面清单从2019年的40条减至33条，自贸试验区版的外商投资准入负面清单由37条减至30条，自由贸易港版的外商投资准入负面清单压缩至27条。新设北京、湖南、安徽三个自贸试验区。中国在世界银行《营商环境报告》中的排名从2018年的第78位跃升到2020年的第31位，连续两年跻身全球营商环境改善最快的前10个经济体之列。

美中贸易全国委员会发布的调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。中国欧盟商会调查显示，超六成受访欧盟企业认为中国仍是其前三大投资目的地之一。

当前，中国正在新发展理念指引下，加紧构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中方将实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，为外国投资者和外商投资企业营造更加市场化、法治化、国际化的投资环境，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

路透社记者：立陶宛方面称，计划在台湾地区开设贸易代表办公室。中方对此有何回应？立方还称，“17+1”经济倡议并没有给立方带来期待的结果。你对此有何回应？

汪文斌：关于第一个问题，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。中方坚决反对包括立陶宛在内的建交国同台湾互设官方机构或进行任何形式的官方交往。我们敦促立方坚持一个中国原则，恪守建交承诺，不要被“台独”分裂势力所利用，不要做有损双边政治互信的事。

关于第二个问题，我们注意到了有关消息。需要指出的是，中国—中东欧国家合作机制是中国同中东欧国家共同倡导成立的跨区域合作机制，符合各方共谋发展的愿望，并非仅由中方一家主导。各方在推进合作过程中一贯秉持协商自愿、共商共建、开放包容的原则，充分尊重各方意见，凡事大家商量着办，成果由各方共享，完全是互利共赢的。中国—中东欧国家合作机制成立9年来取得了丰硕成果，为各国人民带来了实实在在的利益，成为中欧关系的有益补充。我们对机制的未来发展充满信心，愿同有识之士一道，推动合作取得更多互利成果，同时对中国同中东欧各国双边合作发展发挥重要促进和带动作用。

路透社记者：根据国际刑警组织的消息，中国警方在国内抓获了一批制售假新冠疫苗的嫌疑人。此外，3名中国公民也因相同指控在南非被逮捕。中方对此有何回应？

汪文斌：具体情况建议你向国际刑警组织方面了解。相信你也注意到，近期中方有关部门开展了依法打击防范涉疫苗犯罪专项行动。

中国政府始终高度重视保障疫苗安全，坚决遏制各类涉疫苗犯罪活动，将继续采取措施依法严厉打击制假售假、非法经营、走私疫苗等涉疫苗犯罪行为，同时加强与有关国家的执法合作，切实防止此类违法犯罪行为扩散蔓延。

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