新华社柏林3月3日电 通讯：“春天正在路上”——记德国伯乐高级文理中学师生收到彭丽媛致信

新华社记者张毅荣 张远

“等到疫情过后，我想出去走走。看山看水看花，看亲人朋友……”时隔多日，德国埃森伯乐高级文理中学的礼堂内再次响起悠扬的中国歌曲《疫情过后》。窗外，当地在经历数周寒潮低温后，也恢复到十几度的好天气。

2月下旬的这一天，伯乐高级文理中学受新冠疫情影响线下停课两个多月后正式复课，也迎来了从柏林专程前来的中国客人和一份特殊的“礼物”。

中国国家主席习近平夫人彭丽媛近期亲切致信该校师生，勉励他们为增进中德人民友谊作出新贡献。中国驻德国大使馆工作人员当天来到学校，正式当面转交信函原件。

转交活动上，两名学生代表朗读了中文信件和德语译文。彭丽媛在信中表示，我认真看了学校中文合唱团四名同学演唱中国歌曲《疫情过后》的视频，同学们唱出了支持各国人民早日战胜新冠肺炎疫情的美好愿望。一年前，同学们曾以歌曲《让世界充满爱》支持中国抗疫，传递了对中国人民的友好情谊。

彭丽媛还在信中表示，欢迎你们疫情过后再来中国交流学习，增进中德人民特别是青年一代的友谊。

“这真是一份巨大的喜悦和荣誉，”参与演唱的高三学生安德烈·波尔特诺夫（中文名溥逍遥）这样形容收到来信的感受。他说，“用音乐搭建桥梁，把希望和勇气传递给尽可能多的人，是我们通过这首歌想要表达的心愿。”

在伯乐高级文理中学校长西蒙娜·雷乌恩（中文名何韵妍）看来，“彭丽媛教授留意到同学们演唱的歌曲并亲自致信，对学校有着特殊意义，”“我们希望在面对面的转交活动中，表达学校的感谢与自豪。”

位于德国北威州埃森市的伯乐高级文理中学历史悠久，是德国最古老的12所公立中学之一，1994年起便开设了中文课程。2014年3月，彭丽媛陪同习近平主席对德国进行国事访问期间，曾参观该校并旁听中文课。

雷乌恩校长表示，“彭丽媛教授2014年到访，为学校的中文教育和对华交流打下了深刻烙印。”据介绍，学校中文合唱团于同一年成立，此后多次受邀在两国重要外交场合进行演出。近年来，该校还多次组织师生赴华交流学习。2016年10月，彭丽媛在北京亲切会见了来华游学的该校师生。

伯乐高级文理中学中文教师、中文合唱团团长张云刚介绍说，2014年以来，越来越多学生选修中文课程并将其作为高中毕业会考科目，合唱团则通过学习演唱中文歌曲，更好地补充和促进了中文教学，“中文课与合唱团甚至吸引了周边地区的学生慕名前来，已经成为学校的一张亮眼名片”。

转交活动现场，在一道重温歌曲视频后，同学们与来宾分享交流起中文学习和赴华游学的经历感想。参与演唱的伯乐高级文理中学毕业生、目前在大学学习中国经济专业的马克西米利安·克尔格斯（中文名孔浩）当天也特别回到母校，给大家讲述起自己在广西支教的经历。

克尔格斯说，自己决定赴华支教，“是因为2014年第一次见到彭教授时，她告诉我们她的中国梦是希望天下所有孩子特别是女孩子都能像你们一样接受良好教育”。于是，在2016年中学毕业后，他动身前往广西桂林恭城瑶族自治县支教一年英语。

“那里的人们非常淳朴，我很容易便与孩子们打成一片。那段时光快乐又难忘，也让我受益匪浅，”克尔格斯说，2016年10月，他在支教期间专门前往北京，与来华游学的德国伯乐高级文理中学师生共同接受彭丽媛的会见。“时隔两年多，她还记得2014年在学校见过的每一名同学。我向彭教授讲述了我在中国的支教经历，她听得非常认真。随后她鼓励我和同学们继续学好中文，当好德中文化交流的友好使者。”

波尔特诺夫则表示，自己学习中文已有两年，也曾随学校多次前往北京、成都、大连、昆明等地游学。“在我眼中，中国极其广袤多样，每次去都会有新的体验。”临近中学毕业，他表示，希望疫情过后，自己能有机会去中国留学，进一步了解中国和中国文化，继续为德中两国沟通搭建桥梁。

埃森市副市长尤利娅·雅各布在活动上听取同学们的发言后说，“非常高兴有机会了解同学们丰富、精彩的中国故事。”她告诉记者，伯乐高级文理中学的中文课程、中文合唱团等现在已经成为埃森市对华交流合作的重要组成部分。

当天，师生代表还请驻德大使馆转交给彭丽媛教授两封回信。记者看到，同学们在信纸上用稚嫩却工整的中文写道：希望疫情很快过去，大家可以重新在学校唱歌排练；希望彭丽媛教授能再来学校，“我们会给您唱很多中文歌”。

雷乌恩告诉记者，过去几年，通过与中国伙伴学校的交流，两国师生建立了特殊友谊，希望疫情过后能恢复以往面对面的交流，学校也将为维护、深化德中青年沟通和友谊继续努力。她说：“正如彭丽媛教授在信中所说，‘冰雪终将消融，春天正在路上’。对此我充满期待和信心！”

(责编：杨光宇)