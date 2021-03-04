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英国新财年预算案三管齐下

2021年03月04日18:51 | 来源：新华网
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英国财政大臣里希·苏纳克3日在议会公布新财年预算案时说，政府将继续尽力支持英国民众和企业渡过疫情带来的危机，预计今年4月1日开始的2021财年政府借款2340亿英镑（1英镑约合1.4美元），债务规模仅次于今年3月31日截止的2020财年。

这是英国“脱欧”过渡期结束后的首份预算案。除了为企业和个人纾困外，预算案主要内容还包括促进投资以及着手未来经济建设。

经济纾困方面，苏纳克宣布，将再增加650亿英镑支持企业渡过难关。政府为因疫情无法工作的员工提供的工资保障计划将延至9月底；继续支持自雇人士；免除餐饮、休闲、零售企业营业税至6月底；餐饮企业增值税在明年4月前实施优惠税率。

“过早撤回支持措施是不负责任的做法，让未来的债务无节制增长也不负责任。”苏纳克说。

由于疫情对公共财政造成巨大挑战，英国预算责任办公室预计，2020财年政府借款将达到3550亿英镑，占国内生产总值的17%，这是二战以来的最高水平。2021财年，这一数字将为2340亿英镑，占国内生产总值的10.3%。

苏纳克说，疫情令英国面临有史以来最大、最持久的经济冲击之一，导致英国经济去年萎缩10%。得益于疫苗接种的快速推进，英国经济将在2022年年中恢复到疫情前规模，快于预期。预算责任办公室预测英国经济2021年、2022年将分别增长4%和7.3%，此后三年大致保持在1.6%左右。

促进投资方面，预算案提出税收抵扣政策，以提升企业因“脱欧”不确定性而受挫的投资意愿，促进经济增长。苏纳克举例，在现有规则下，一家建筑公司购买1000万英镑的新设备，当年的应税收入可减少260万英镑；但在4月1日新财年开始执行的税收抵扣政策下，该公司应税收入可以减少1300万英镑。

苏纳克说，预算责任办公室预计，这一政策将令投资增加10%，每年的增量约200亿英镑。

为营造更好的营商环境，释放投资潜力，英国将新设8个自由港（即经济特区），以更好的基础设施和更低税率助力企业发展。

在未来增长方面，英国政府承诺到2050年实现“净零排放”。为此，苏纳克宣布，将在利兹成立英国首个基础设施银行，在各地投资公共和私人项目，为绿色产业融资。此外，英国还将首次推出主权绿色储蓄债券。

预算案还提出，将自1974年以来首次提高公司税。2023财年开始，利润丰厚的大企业将被征税25%，但占企业总数70%的小企业仍维持19%的现行税率。

苏纳克说，英国调整后的税率仍是七国集团中最低。但英国工业联合会总干事托尼·丹克说：“公司税调升至25%将令许多企业喘不过气来，并向那些计划投资英国的人发出令人担忧的信号。”

(责编：高歌、杨牧)

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