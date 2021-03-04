“这是我第二次参加这项中国最重要的年度政治活动。”哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦在接受海外网专访时表示。

蒙萨尔韦认为，今年两会的成果非常重要，因为它标志着全面实施“十四五”规划和2035年远景目标的开端。在他看来，“十四五”是展现中国短期和长期发展的平台。他期待通过今年两会加深对中国发展道路的理解，也希望通过两会确定的发展目标和措施持续扩大和深化中国与哥伦比亚、中国与世界的关系。

中国是哥伦比亚第二大贸易伙伴，蒙萨尔韦特别关注中国经济相关的两会议题。他非常关注中国“双循环”发展新格局对国际贸易的影响，“对于哥伦比亚来说，了解新政策如何实施、有哪些具体举措出台是非常重要的”。对于哥中经贸合作的前景，蒙萨尔韦非常乐观：“哥伦比亚企业在对华出口方面取得进展非常重要，两国经济的互补性能够确保这些目标得以实现。”

中国应对疫情冲击后的经济复苏措施是蒙萨尔韦的另一个关注点。他表示，中国是2020年全球少数几个发挥重要作用的经济体之一，2021年中国经济将发挥更大作用。“我们期待着中国能够积极帮助其他经济体在遭受疫情挑战后实现经济增长。”他说。

蒙萨尔韦也十分关注中国科技创新，尤其是环保领域的创新。他期待中国不断扩大在哥基建、能源和通信等领域的投资，两国能够汇聚知识与技术的驱动力、出台绿色政策，一道为环境保护助力。

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