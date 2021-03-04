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中国疫苗助力发展中国家抗疫

2021年03月04日16:39 | 来源：人民网-国际频道
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作为“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）的一部分，中国决定向发展中国家提供1000万支新冠疫苗，这一举动彰显了中国是一个坚持团结、秉持人道主义精神、心系全人类福祉的大国，也进一步巩固了在多边主义世界中的大国地位。

新冠疫情暴发以来，美国和欧洲国家专注于本国疫情防控并大量囤积疫苗。对此，国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，这造成了发达国家和低收入国家间在获得疫苗方面的“不平等”。而中国表示愿与美国和欧洲国家分享疫苗，尤其向发展中国家援助疫苗。为抵抗汹涌而来的第二波疫情，中国已经向塞内加尔、塞拉利昂、塞舌尔、津巴布韦、赤道几内亚、埃及、摩洛哥等非洲国家提供疫苗。这一暖心举动堪称雪中送炭。

塞内加尔选择中国疫苗的举动见证了两国之间良好的合作关系。中国坚持开放、秉持人道主义精神和推动多边主义发展的意愿，完美地阐释了让疫苗成为人人可及的“全球公共产品”的承诺。2月17日，塞内加尔接收了首批采购自中国的新冠疫苗。疫苗接种工作启动一周以来，接种人数不断增加。塞内加尔政府和卫生部门官员率先接种，当地人民也十分信赖中国疫苗，选择主动接种疫苗。

由于疫苗的储存、运输条件是先决条件。中国还为各国提供了获得可靠疫苗和最佳储存条件的机会，这也标志着中国政府履行了将疫苗作为“全球公共产品”的承诺。中国做出的努力，以及在新冠疫情暴发初期，向非洲和许多其他国家提供帮助，都显示了中国齐心协力，与各国一道积极应对新冠疫情的决心。

因此在这种情况下，反对中国并不是为了援助发展中国家，而是出于某种政治目的。中国对非洲的援助早已开始，自疫情暴发以来，中国已向非盟提供了检测包，呼吸器和和口罩等医疗物资，更不用说免除非洲国家对华无息贷款债务。这就是从新冠疫情暴发以来中国始终坚持分享、提供支持和帮助的逻辑。

尤其是在这场严重影响世界经济的新冠疫情之下，西方国家不仅诋毁中国采取的团结行动，还将中国当成他们“自扫门前雪”的替罪羊，他们无视发展中国家的优先需求，也未采取更多措施加大对发展中国家的援助力度。

(文 塞内加尔《太阳报》记者Amadou DIOP，翻译 刘以爽 实习生王素)

(责编：苏缨翔、常红)

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