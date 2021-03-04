新华社达累斯萨拉姆3月3日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心3日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达3915304例，累计死亡104398例，累计治愈3498239例。安哥拉、肯尼亚等多国通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）收到新冠疫苗。

数据显示，当前累计确诊病例居非洲前几位的国家是南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚，其中南非最多，达1514815例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，已累计报告死亡病例50271例。

安哥拉通过COVAX计划收到62.4万剂新冠疫苗，并于3日开始疫苗接种工作。安哥拉卫生部门表示，计划分两个阶段为53%的人口接种疫苗，第一阶段主要针对教师、医护人员、老年人等。

肯尼亚2日晚通过COVAX计划收到首批新冠疫苗，定于4日正式启动接种工作。卫生部长穆塔西·卡圭说，这批疫苗将分发给全国的接种中心，主要给医护人员、警察和教师等人群接种。

卢旺达卫生部3日发表声明说，该国首批通过COVAX计划收到的新冠疫苗于当天上午抵达首都基加利，为阿斯利康疫苗。预计还将通过COVAX计划收到一批辉瑞疫苗。两批疫苗的接种对象为政府认定优先接种的群体，包括医疗工作者、65岁以上老人和基础病患者。卢旺达的目标是在2021年为全国30%人口接种新冠疫苗，2022年完成60%的人口接种。

塞内加尔3日通过COVAX计划接收一批阿斯利康疫苗。在接收仪式上，塞内加尔总统萨勒表示，将继续寻求购入其他厂商的新冠疫苗以确保该国接种计划按时完成。

冈比亚卫生部和联合国儿童基金会冈比亚代表处3日说，冈比亚2日晚通过COVAX计划接收到3.6万剂新冠疫苗。（执笔记者：李斯博；参与记者：高竹、白林、吕天然、张改萍、吴长伟、邢建桥、赵宇鹏、荆晶、郑扬子、汪平）

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