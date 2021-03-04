新华社伦敦3月3日电（记者王慧慧）据英国政府3日公布的一份预算案，英国将在与新冠疫苗研发和接种相关的多个领域投入巨资，其中包括支持全球首个评估第三剂新冠疫苗有效性的研究。

预算案显示，英国将拨款2200万英镑（1英镑约合1.4美元）用于资助有关不同新冠疫苗组合使用效果的研究，还将用于资助全球首个评估第三剂新冠疫苗有效性的研究，以增强对已经出现和将来可能出现的变异病毒的应对能力。

目前，全球多种新冠疫苗需要注射两剂，也有新冠疫苗只需要注射一剂。

预算案中还包括其他一些与疫苗相关的拨款，如将额外增加16.5亿英镑，用于确保英格兰地区正在进行的新冠疫苗接种工作继续开展并取得成功；拨款2800万英镑，用于提高英国在疫苗测试、临床试验和快速获得新出现的变异新冠病毒样本等方面能力；在先前900万英镑投资的基础上追加500万英镑，用于信使核糖核酸（mRNA）疫苗相关研究等。

英国于2020年12月开始新冠疫苗接种，至2021年2月底已有超过2000万人至少接种了第一剂疫苗。

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