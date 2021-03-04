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西班牙入境隔离名单新增10国以限制变异新冠病毒传播

2021年03月04日15:47 | 来源：新华社
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新华社马德里3月3日电（谢宇智）西班牙政府3日发布官方公报确认，将对来自博茨瓦纳、科摩罗、加纳等10国的旅行者执行隔离措施，以限制变异新冠病毒的传播。

由于最初在巴西和南非发现的变异新冠病毒具有更强的传播力，西政府从2月22日开始对来自巴西和南非的入境者执行隔离10天的措施，但允许被隔离者在入境第7天新冠病毒检测结果为阴性的情况下提前结束隔离。

西卫生部3日决定，继续对上述两国入境者执行相关隔离措施，并增加该措施针对的出发地国家，新一批被列入隔离措施名单的国家为博茨瓦纳、科摩罗、加纳、肯尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦、秘鲁和哥伦比亚。

西政府在官方公报中确认，这一措施将于3月8日0时开始生效，有效时间为14天，且在政府认定风险仍然存在的情况下可以延长。

据西卫生部3日发布的统计数据，截至当地时间当天14时，该国24小时新增新冠确诊病例6137例，累计确诊3136321例；新增死亡446例，累计死亡70247例。

(责编：高歌、燕勐)

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