新华社华盛顿3月3日电 美国智库布鲁金斯学会日前发表文章说，美国和中国应该合作应对新冠疫情。文章指出，只有通过全球合作才能控制住新冠疫情，而这需要全球最大两个经济体的积极参与，并列出了双方合作的十个理由。

文章首先提到，美国和中国在公共卫生领域有长久合作历史。在过去半个世纪中，在应对艾滋病、H1N1流感、埃博拉等多种疾病导致的全球卫生危机时，美国政府和中国政府均有过合作。现在新冠疫情的严重性和难以预测性，需要两国回到历史先例中曾有的合作状态。

其次，合作有助于维系医学领域的紧密联系。太平洋两岸的医学专家和科研人员在新冠疫情发生以来一直保持着广泛而有活力的联络和协作。美国和中国的专家在冠状病毒研究中有大量合作，包括在业内领先期刊上发表了超过100篇论文。顶尖的病毒学家和其他医学专家也通过网络会议等形式讨论如何阻止病毒传播和治疗病人。

文章还提到合作有助于其他一些方面的工作，如共享相关数据、建立监测变异病毒的全球网络、推动疫苗研发、增加疫苗产能、促进疫苗公平分配、鼓励药物研发、帮助制定国际旅行的安全规则等。

文章最后说，美中双方在应对新冠疫情方面的合作，也有助于为商讨其他一些全球性事务营造氛围，如在应对气候变化等方面。新冠疫情不会是最后一个全球危机，双方合作有助于为未来应对其他挑战建立信心。

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