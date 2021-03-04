新华社联合国3月3日电 中国常驻联合国代表张军3日在安理会审议南苏丹问题时发言，呼吁推进南苏丹政治进程，改善安全局势。

张军说，今年是南苏丹建国10周年。10年来，南苏丹人民克服重重挑战，国家建设不断取得新进展。当前，南苏丹局势机遇与挑战并存，南苏丹各方要加倍努力，国际社会要继续提供建设性帮助。

张军表示，一段时间来南苏丹停火局面总体维持，解决南苏丹冲突重振协议的落实工作取得积极进展。中方鼓励南苏丹各方巩固现有成果，坚持落实协议的正确方向，坚持通过和平手段解决可能出现的分歧。中方呼吁尚未加入重振协议的武装派别尽快加入，呼吁国际社会响应非洲联盟倡议，尽快解除对南苏丹制裁。

张军说，族群冲突依然给南苏丹人民带来安全威胁，联合国南苏丹特派团为此付出大量努力，取得一定成效。中方支持国际社会继续向南苏丹政府提供这方面的能力建设支持。

张军认为，南苏丹新冠疫情形势不容乐观，当务之急是向南苏丹提供抗疫支持，保障有需要的人及时公平获得新冠疫苗，遏制疫情蔓延势头。中方一直积极支持南苏丹经济社会发展。疫情发生以来，中方向南苏丹提供多批抗疫物资和人道主义援助，已决定向南苏丹捐赠新冠疫苗。中方将继续同各方一道，为协助南苏丹应对挑战作出贡献。

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