近期博茨瓦纳新冠疫情形势趋紧，自2月23日至26日，确诊新冠患者人数就高达2356例。而截至目前因新冠死亡人数已高达332人，其中不乏包括多位外籍居民，而侨界感染病例也逐渐增多并现首例侨胞过世病例。据了解目前博茨瓦纳指定收纳新冠阳性患者的医院，均已人满为患，华侨华人患者更是因语言不通等原因容易造成延误诊疗。

鉴于当前疫情情况及侨胞确诊病例的增加，旅博侨界疫情防控工作处于关键时期。博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会经协会秘书处提议并提交理事会紧急商议，联合各侨团和机构发起并成立了“博茨瓦纳华侨华人新冠确诊应急小组”。

据博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会会长南庚戌介绍，近一段时间，协会经常收到侨胞打来的求助电话，诸如如何联系当地新冠诊疗单位，确诊后如何入院等事宜。鉴于此，协会决定发起成立应急小组，以尽所能为新冠确诊侨胞提供力所能及的协助。南庚戌表示，自博茨瓦纳新冠疫情爆发以来，博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会就一直与在博兄弟侨团一起，在使馆的支持下为侨胞提供服务，如提供和分发防疫物资等工作。

据了解，“博茨瓦纳华侨华人新冠确诊应急小组”各支持侨团表示在需要时将共同为侨胞提供支持，包括但不限于资金、人员、车辆等。

按计划，“博茨瓦纳华侨华人新冠确诊应急小组”主要工作如下：

1、协助侨胞联系博疫情防控及医疗机构尽可能尽快为侨胞提供医疗服务。

2、协助解决确诊侨胞就医和诊疗过程中存在的语言沟通障碍问题。

3、帮助协调侨胞进行防疫物资及中医药配给工作。

4、协助确诊侨胞与大使馆与援博医疗队的沟通和交流。

5、关注并推动侨胞疫苗接种等其他相关应急协助。

同时为了更好整合信息及可利用资源，小组还面向全体旅博侨胞发出了征集志愿者的号召，希望大家共同联手抵御疫情，守卫健康安全。

志愿者要求： 1、具有较强的责任意识和服务意识； 2、自愿参与应急小组相关资源服务工作； 3、统一服从小组内志愿工作安排，工作安排时保持手机畅通； 4、英文流利及具有卫生健康知识及相关工作经验者优先；