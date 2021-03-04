人民网讯 中国脱贫攻坚战取得了全面胜利后，多家阿拉伯媒体连日持续热议，认为中国脱贫经验能为世界减贫事业贡献中国智慧。

阿联酋媒体人尤素夫·沙利夫3日在阿联酋《宣言报》（Al-Bayan）发表题为《中国经验：值得借鉴》的评论文章称，“消除贫困是一个世界性的难题，一个国家人口越多，实现脱贫就越困难”。“中国作为人口大国，并没有受困于人口众多带来的压力，而是将丰富的人力资源转化为经济发展动力”。尤素夫认为，中国脱贫经验“值得阿拉伯人借鉴”。一方面，中国政府秉持精准扶贫的指导原则，通过“研究不同地区的自然禀赋和人口情况，因地制宜地开展扶贫工作”。另一方面，中国在脱贫攻坚方面综合采取多项措施：政府顺应时代的发展潮流，“大力推动第一产业向第二、三产业转移”；“不断扩大社会中产阶级比例”，使其成为社会稳定的基础，助推脱贫攻坚；与此同时，中国高度重视发展职业教育，使“人民掌握脱贫致富本领”。

黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）近日发布了中国脱贫攻坚的专题报道。报道认为，贫困是当今世界各国面临的最严峻的挑战。40年前，90%的中国人（约8亿人）生活在贫困线以下。然而，随着中国脱贫百年目标的实现，情况已发生巨变。自中国共产党第十八次全国代表大会以来，中国政府将减贫作为国家治理的重中之重，组织和开展了人类历史上规模最大、最强有力的脱贫攻坚战，并取得了举世瞩目的重大胜利。

黎巴嫩经济学家齐亚德·纳西尔·丁在接受该电视台采访时称，中国经验是“当今世界上最重要的经济发展模式”“能够为世界减贫事业贡献中国智慧”。他指出，“近年来，中国在金融领域、科学技术与医疗水平等方面实现了巨大进步”。未来，“在中国的引领下，东方将在世界形成一种不同于现行资本主义秩序的国际新秩序。”

2日，阿联酋媒体人阿西姆·阿卜杜勒·哈利克在该国《海湾报》（Al-Khaleej）发表文章称，面对着复杂多变的国际局势，中国共产党始终保持着较高的支持率，这得益于其取得的“两方面巨大成就”：“其一，脱贫攻坚取得重大成功；其二，反腐斗争取得重要进展”，他认为，这两方面成就“极大提高了人民生活水平，使中共赢得了人民的支持”。

在约旦“Ammon”通讯社近日刊登的署名为萨米尔·哈姆丹的专栏文章中，作者指出，“贫困、疾病、无知是当今世界面临的最严峻的社会问题，而中国在应对这三方面问题上有着丰富的经验”，因此“中国能够取得巨大经济成就并不足为奇”。文章指出，“教育是消除贫困的关键”，在过去的72年里，中国政府致力于通过改革提高教育质量；而教育的发展也促进了医疗水平的提高，“作为第一个遭受新冠疫情影响的国家，中国凭借其科学认知、耐心和决心，不仅成为第一个战胜疫情的国家，而且率先研制出了疫苗。在欧美国家对疫苗实施垄断的时候，中国已经向世界提供了超过4000万剂疫苗。”萨米尔在文章末尾说到“我们应加强与中国的合作。”（实习生 马鸾宇）

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