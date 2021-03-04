新华社华盛顿3月3日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会3日发布的全国经济形势调查报告显示，多数辖区经济实现温和增长，但就业市场复苏缓慢。

这份报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，与1月发布上一份“褐皮书”时相比，多数辖区经济继续温和增长。

行业方面，自1月以来，少数辖区旅游业略有改善，但休闲和酒店业复苏仍受到新冠疫情影响，尤其是纽约辖区服务业表现疲弱。多数辖区制造业活动有所增加，但仍然面临供应链中断等挑战。同时，受低抵押贷款利率刺激，多数辖区的新房和二手房需求强劲，但包括零售、酒店和办公室在内的商业房地产需求有所下滑。

与此同时，随着新冠疫苗接种计划推进，多数企业对未来半年至一年的经济前景持乐观态度。

就业市场方面，多数辖区就业水平有所上升，但增长缓慢。受多重因素影响，多数企业很难吸引和留住合格员工，尤其是低技能岗位的劳动力最为稀缺。不少企业因此面临工资上涨压力。

此外，整体物价温和上升。多数辖区生产投入成本上涨的主要原因在于供应链中断和需求强劲。同时，受燃料成本增加和运力限制等因素影响，物流成本继续攀升。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于3月16日至17日举行。

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