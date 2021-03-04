人民网里约热内卢3月3日电 （记者吴杰）近日，巴西主流媒体《环球报》发表中国驻里约热内卢总领事李杨撰写的《中国脱贫攻坚战取得全面胜利的世界意义》的署名文章，指出中国脱贫攻坚战取得全面胜利，不仅是中国人民的辉煌成就，还有极为重大的世界意义。

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为世界各国战胜贫困增强了信心。中国的减贫实践充分证明，贫困是可以战胜的！一个国家的领导者和政府，只要切实担负起为人民谋福祉的历史重任，制定长远且可行的减贫规划，并坚持不懈地采取有效措施，最终一定能消除贫困。中国贫困人口最多时曾达到7.7亿，减贫任务之艰难超乎想象。中国成功消除贫困，正鼓舞越来越多的国家向贫困宣战。

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为其他国家探究贫困发生的根源和脱贫工作规律，提供了足可借鉴的理论成果和实践经验。中国脱贫，从来都不是简单地向脱贫对象送钱，不是搞慈善，不是装点门面的权宜之计，更不是为拉选票而搞的“政治作秀”。这种由中央统筹、省负总责、市县落实，全国一盘棋，成熟有效的中国特色脱贫攻坚制度体系，正给当今世界带来宝贵启迪。

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为国际社会实现联合国“千年发展目标”作出了重大贡献。中国消除绝对贫困，不仅解决了贫困人口的温饱问题，还使中国人民的健康水平、人均寿命、教育程度以及中国妇女地位等，得到极大提升。中国的成就使国际社会相关努力的成绩单，更显亮丽！

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为人类可持续发展探索出“中国方案”。中国用自身行动证明，要发展经济、消除贫困，并不必然导致对生态环境的破坏，绿水青山可以与人类友好共生，并为人类带来不竭的财富。中国在用新发展理念引领自身发展的同时，帮助各大洲100多个国家开展多种减贫合作。中国积极推进全球环境治理，带头遏制气候变化，努力为人类和平发展、合作发展、创新发展、开放发展、共享发展、持续发展，发挥大国该有的示范作用。

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