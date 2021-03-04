人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

巴西主流媒体刊登中国总领事文章探讨中国脱贫攻坚的世界意义

2021年03月04日13:08 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢3月3日电 （记者吴杰）近日，巴西主流媒体《环球报》发表中国驻里约热内卢总领事李杨撰写的《中国脱贫攻坚战取得全面胜利的世界意义》的署名文章，指出中国脱贫攻坚战取得全面胜利，不仅是中国人民的辉煌成就，还有极为重大的世界意义。

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为世界各国战胜贫困增强了信心。中国的减贫实践充分证明，贫困是可以战胜的！一个国家的领导者和政府，只要切实担负起为人民谋福祉的历史重任，制定长远且可行的减贫规划，并坚持不懈地采取有效措施，最终一定能消除贫困。中国贫困人口最多时曾达到7.7亿，减贫任务之艰难超乎想象。中国成功消除贫困，正鼓舞越来越多的国家向贫困宣战。

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为其他国家探究贫困发生的根源和脱贫工作规律，提供了足可借鉴的理论成果和实践经验。中国脱贫，从来都不是简单地向脱贫对象送钱，不是搞慈善，不是装点门面的权宜之计，更不是为拉选票而搞的“政治作秀”。这种由中央统筹、省负总责、市县落实，全国一盘棋，成熟有效的中国特色脱贫攻坚制度体系，正给当今世界带来宝贵启迪。

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为国际社会实现联合国“千年发展目标”作出了重大贡献。中国消除绝对贫困，不仅解决了贫困人口的温饱问题，还使中国人民的健康水平、人均寿命、教育程度以及中国妇女地位等，得到极大提升。中国的成就使国际社会相关努力的成绩单，更显亮丽！

文章指出，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，为人类可持续发展探索出“中国方案”。中国用自身行动证明，要发展经济、消除贫困，并不必然导致对生态环境的破坏，绿水青山可以与人类友好共生，并为人类带来不竭的财富。中国在用新发展理念引领自身发展的同时，帮助各大洲100多个国家开展多种减贫合作。中国积极推进全球环境治理，带头遏制气候变化，努力为人类和平发展、合作发展、创新发展、开放发展、共享发展、持续发展，发挥大国该有的示范作用。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部