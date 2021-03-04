新华社东京3月3日电（记者王子江）东京奥组委主席桥本圣子3日表示，当天由国际奥委会、国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府代表参加的五方会议一致决定，关于海外观众能否入境日本观看奥运会的问题，将在3月底做出决定。

3月3日，在日本东京，国际奥委会主席巴赫通过视频连线在五方会议上致辞。新华社记者杜潇逸摄

桥本圣子是在会后召开的新闻发布会上做上述表示的，当天参加会议的除她本人外，还有国际奥委会主席巴赫、国际残奥委会主席帕森斯、日本奥运大臣丸川珠代和东京都知事小池百合子。桥本圣子同时表示，五方同意在4月底决定奥运会入场观众人数的问题。

桥本圣子还说，大家在会议上没有谈到奥运会“闭门”举行的问题。

3月3日，东京奥组委举行五方视频会议现场。新华社记者杜潇逸摄

桥本圣子于上个月接替森喜朗出任东京奥组委主席，她本人希望能在3月25日奥运火炬开始传递之前，决定海外观众能否进入日本的问题，而入场观众人数的上限，应该参考现在日本国内体育赛事的规定。现在日本国内比赛的规定是，入场人数不能超过赛场容量的一半。

她表示，因为疫情形势每分钟都在发生变化，大家应该采取科学的态度，积极采纳医学专家的建议，然后做出合适的决定。“我们必须考虑酒店、旅行社等各方的利益。同时日本居民也非常关心这个话题，为了他们的安全考虑，我们应该尽快对海外观众能否入场这一问题做出决定。”

巴赫在当天会议前的讲话中说：“确保包括日本民众和东京居民在内的每个人的安全是我们的责任。”

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