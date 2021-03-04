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法国记者：“西方关于维吾尔族的反华报道没有一句真相”

人民网记者 何蒨
2021年03月04日09:39 | 来源：人民网-国际频道
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法国记者马克西姆·维瓦斯（Maxime Vivas）2020年底在法国丝路出版社出版了《维吾尔族假新闻的终结》一书，通过详实的信息，指出西方媒体关于新疆维吾尔族的新闻充斥着谎言。作者曾两次奔赴新疆考察，并密切追踪西方媒体关于新疆的报道，最终在书中指出：“西方关于维吾尔族的反华报道没有一句真相。”

两次新疆之行

维瓦斯2016年和2018年两次前往新疆考察。第一次是与40多名来自20个国家的记者同行。第二次是受到新疆生产兵团邀请，与他的伴侣同行。在两次考察中，他们乘坐小巴和飞机穿越新疆，不仅前往乌鲁木齐、喀什等大城市，还深入村庄，参观了农场、工厂、学校、医院、清真寺、剧院、博物馆以及文化艺术中心等。大片的太阳能电池板，以及电动自行车的普及，让维瓦斯印象深刻。他感叹，时隔两年，他看到当地的建筑风貌发生了巨大变化，充满活力。喀什清真寺的规模比巴黎圣母院还大，让他感到震撼。

维瓦斯回忆起在新疆时访问了一位41岁的维吾尔族女企业家。在政府的帮助下，她开办了一家服装面料工厂，聘用当地80名乡村女工。在工厂收入及国家奖学金的支持下，他的儿子得以去国外读书。喜极而泣的维吾尔族女企业家让维瓦斯印象十分深刻。此外，维瓦斯在参观一个文化中心时，碰上正在练功房学习舞蹈的维吾尔族少女。这些女孩身着芭蕾练功服，自由自在地练习舞蹈动作。维瓦斯感叹：“只有在和平的新疆，这些女孩子才能如此自由幸福。”

中国的新疆政策

维瓦斯对中国的新疆政策深有研究。他指出，中国的新疆政策大致可分为两大类，一类是帮助当地发展，例如让当地人得到教育，让他们学习职业技能，学习语言，让维吾尔族年轻人可以读大学，鼓励开办工厂企业等。“这是一套积极的民族倾斜政策。”第二类，则是中国政府对各种潜在恐袭威胁的管控政策。

维瓦斯指出：“法国人曾经历过恐袭，但他们不知道中国曾经发生过什么，在中国发生过的恐袭数量并不少，也都十分严重。狂热分子被恐怖组织洗脑，他们有可能回到中国，也懂得如何操作武器，所以中国才要坚决打击恐怖主义和分裂主义。”

“我看到的是，中国政府非常警惕，并努力试图阻止恐袭的发生。”维瓦斯说。

谣言如何产生？

面对国际上关于新疆的假新闻，维瓦斯经过详细的考证指出：“这场反对中国的舆论行动起始于美国，是美国掀起了全世界对新疆的关注，美国情报机构也扮演了重要的角色。”

维瓦斯强调：“指控新疆‘种族灭绝’、在新疆有100万人被投入‘集中营’的谣言就来自美国。”

维瓦斯引用法国社会学家布尔迪厄的“信息循环流通”概念指出：“西方记者在不确认信息正确与否的情况下，相互摘抄，然后政客们听闻记者所言，很快也使用统一口径，谎言在不断重复之后，变成了‘真相’。”

维瓦斯多次强调《慕尼黑宪章》，即《新闻记者的义务与权利宣言》对于新闻工作者的重要性。宣言指出，记者应当遵守职业道德，不能撒谎，要确认信息真假，修改错误的信息。然而，维瓦斯在与一些年轻记者交谈后发现，很多记者都不知道《慕尼黑宪章》的存在。

为了出版《维吾尔族假新闻的终结》，维瓦斯与出版商用了两个月的时间确认数字、信息源、细节，保证内容的严谨、准确，这与一些西方媒体的胡编乱造形成了鲜明的对比。

针对新疆的荒唐谎言

维瓦斯指出，西方针对新疆的新闻，充斥着毫无逻辑的谎言。“有西方政客说在新疆不能留胡子，只要去新疆看看，就很容易证明这是假话。还有西方政客拿出卫星拍摄的照片，说这是新疆‘集中营’，只要考察一下，就会发现这是学校或行政大楼。”他表示，其他类似的谎言，例如维吾尔族人不能讲本族语言等，都无比荒唐。

维瓦斯列举了其他一些杜撰的新闻。例如，世界银行曾向新疆贷款5000万美元，用于在当地建造学校。然而，世界银行曾接到指控，认为这些贷款被用于建造“集中营”。世界银行于是在新疆进行了调查，并在调查结束后发布报告，指出对中国的指控毫无根据。维瓦斯强调：世界银行曾表示会经常来新疆考察，中国政府的回答是：当然，欢迎你们来。

维瓦斯对国际上一些毫无根据的新疆假新闻也进行了举证辟谣。一位叫阿德里安·曾茨（Adrian Zenz）的人发过维吾尔族工人通过自己制造的鞋子求救的假新闻推特。维瓦斯强调，曾茨本人就是假新闻制造源，他在推特中展示了一只贴着便签条的鞋子，上面用英语写道“救命，我是维吾尔族奴隶，救救维吾尔族人”。

维瓦斯指出：“这些话用十分标准的英语写成，既然维吾尔族人不懂普通话，怎么可能写出如此标准的英语？”此外，维瓦斯指出：“推特图片中的鞋子品牌仅在越南制造，显然这是杜撰的故事。”

另一个例子，是德法合营Arte电视台曾播放的一段关于维吾尔族医生恩维尔·托提（Enver Tohti）的报道。在片中，恩维尔·托提描述他如何参与摘取人体器官。维瓦斯指出，恩维尔·托提是在美国讲述这个故事，不仅片中没有人质问这一切如何发生，更重要的是，他承认自己是罪犯，却没有人对他发出逮捕令。这是因为所有人都认为他在杜撰。

维瓦斯在采访中援引一位记者的调查，指出维吾尔族伪证者如何在到达西方国家后，受到金钱诱惑，刻意制造受虐的假新闻。此外，维瓦斯以实证考察指出，国际上被大量传播的维吾尔族人被打、受虐照片及录像，大多是在菲律宾、尼泊尔、越南等地拍摄，其中最知名的一张照片，即一位维吾尔族女子被拔指甲的情景，其实是在美国摄影棚中拍摄的，片中的维吾尔族女子由演员扮演。

“西方关于维吾尔族的反华报道没有一句真相。”列举了种种荒诞不经的谎言后，维瓦斯在书中这样写道。

(责编：苏缨翔、常红)

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