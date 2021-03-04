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美国新冠肺炎确诊2877万 纽约、加州发现本土新冠病毒变异毒株

2021年03月04日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿3月3日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间3月3日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊28771556例，死亡518900例。过去24小时，美国新增确诊63726例，新增死亡2876例。

《华尔街日报》报道说，美国新增确诊病例有所下降，但新增死亡病例再次上升。美国一些州已经放宽防控措施。得州取消口罩令，并放宽对商业场所人流限制。艾奥瓦州、北达科他州等州也取消了口罩令。

美国疾控中心主任瓦伦斯基警告说，现在还不是放松防控措施的时候。她说无论各州做何决定，她鼓励人们继续戴口罩。瓦伦斯基表示，在英国发现的变异新冠病毒可能改变美国疫情趋势，“未来几周可能会有很多变数……这取决于我们如何应对，未来三个月至关重要”。

除了在英国、南非、巴西发现的变异新冠病毒，美国还存在本土发现的变异新冠病毒。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，初步报告显示，在加州发现的新冠病毒变异毒株“B.1.427”更容易传播。同时，纽约发现新冠病毒变异毒株“B.1.526”。福奇说，美国政府“非常认真地”看待纽约发现“B.1.526”毒株。他说，该毒株可能起源于纽约曼哈顿北部的华盛顿高地，现已传播到纽约各区，美国官员需对此保持警惕，因为该毒株可能逃避疫苗保护。

(责编：苏缨翔、常红)

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