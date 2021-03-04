据新华社广州3月3日电 （记者詹奕嘉、张怡晟）联合国人权理事会第46届会议“新疆的劳动就业与人权保障”云上边会3日举行。此次会议由中国人权研究会、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团共同主办，暨南大学传播与边疆治理研究院、暨南大学新闻与传播学院承办，来自国内有关人权研究机构的专家学者参加研讨。

与会专家重点研讨交流了新疆大力保障各族群众劳动就业权利情况，分享了新疆帮助各族群众就业致富、不断完善人权发展理念的实践经验。专家们认为，新疆的各项劳动就业保障政策及其实践既符合中国宪法法律，也符合国际劳工和人权标准，极大保障了各族群众生存权和发展权，有效推动了社会公平与正义。

新疆大学副校长祖力亚提·司马义指出，新疆严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《劳动保障监察条例》等法律法规，把劳动关系的建立、运行、监督、调处全过程纳入法治化轨道，为新疆各民族群众平等享有劳动就业权利提供了坚实法治保障。今天的新疆处于历史上最好的繁荣发展时期，“家家有门路、人人有事干、月月有收入”的工作目标基本实现。

西北政法大学人权研究院研究员曹燕表示，新疆贯彻落实国家各项劳动政策法规，出台了多部地方法规、规章，通过地方立法将各种积极劳动力市场政策措施纳入法治化轨道，形成了较为完备的劳动权利保障制度体系。新疆劳动就业保障的法治实践契合新疆各族人民追求美好生活的强烈愿望，为新疆实现更高质量、更充分就业保驾护航，必将推动新疆经济社会平稳健康发展和持续繁荣。

西南政法大学人权研究院副教授尚海明表示，部分西方学者有关新疆“强迫劳动”的研究存在缺乏实地调研、意识形态浓厚、污名化新疆劳动权保障等问题，所谓新疆“强迫劳动”是在意识形态偏见影响下的一个谎言。事实上，近年来新疆人权事业和经济社会发展取得扎实成就，新疆劳动权保障取得的巨大进步有目共睹。

中国传媒大学传播研究院博士研究生尼罗拜尔·艾尔提分享了“新疆少数民族群众出疆务工情况”的研究成果。她去年对广东5家企业70名新疆少数民族职工进行的田野调查显示，这些新疆少数民族职工都是出于个人自由选择到企业务工，各项劳动权利都得到了充分保障，出疆务工还有助于增加家庭经济收入、开阔眼界、提高语言能力和职业技术水平、使子女享受内地教育资源等。

暨南大学传播与边疆治理研究院院长郑亮在会议总结中指出，与会专家展示和交流的这些研究成果，有助于澄清事实、让国际学界更好认清“强迫劳动”谎言的虚假性。

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