中国驻乌克兰大使馆青年外交官创作《祖国颂》庆祝建党100周年
人民网基辅3月3日电 （记者谭武军）为隆重纪念中国共产党成立100周年，回顾党的光辉历程，弘扬党的优良传统，歌颂国家改革发展伟大成就以及展示中国特色大国外交的新局面，向党的100周年华诞献礼，中国驻乌克兰大使馆青年外交官近日集体创作长诗《祖国颂》，深情表达热爱党、热爱祖国、热爱外交事业的赤诚情怀。
《祖国颂》全文如下：
一
这个世界，每个人都有一个国，
每个人都在为自己的国家骄傲。
可放眼天下，仰望苍穹，
最值得骄傲、最有底气豪情万丈的，
是我们中国人，是我们华夏子孙！
黑眼睛、黄皮肤的我们，
再也不是让人瞧不起的东亚病夫。
曾经，中国在国际舞台上影响微弱，
今天，中国声音已经响彻五洲。
中国方案、中国主张,
世界都在学习和研究。
从几千年岁月中一路走来的华夏子孙啊，
你什么时候有过这样的辉煌！
没人算过，有多少年，又有多少人，
为了中华民族的伟大复兴披荆斩棘，前仆后继，
可目标还是遥不可及。
今天，你只要伸出手去，
你就能快要触摸到这个伟大的目标了。
开心吧！欢呼吧！
今天的中国已经走上全面建设社会主义现代化国家的康庄大道。
我骄傲！我是中国人！
二
我的民族，血脉悠长，
东方巨龙历经五千年雨雪风霜。
我的祖国，高山巍峨，
雄伟的山峰俯瞰历史的风狂雨暴。
我的祖国，大河奔流，
澎湃的江水是你跳动有力的脉搏。
两河流域、红海西岸、恒河上下，
一个个古老的文明曾经在地球上璀璨闪亮，
今天却只能在风化的遗迹中去寻找曾经的荣耀。
只有中华文明，几千年薪火传承，屹立不倒，
给人类发展提供无穷的智慧和力量。
商周古风，秦汉明月，唐诗宋词，明清风采，
无不是历史上最灿烂的华章；
造纸术、印刷术、指南针、火药，
照亮了人类文明前进的方向。
有多少伟大的发明，又有多少美丽的故事，
盘古开天，后羿射日，愚公移山，精卫填海，
华夏民族用自己的双手托起一个个苦难的辉煌。
高山、黄土、贫瘠的土地压不弯我们的脊梁，
旱涝、地震、无尽的灾害摧毁不了我们的意志。
我的祖国，以盛开的梅兰竹菊，刻画出傲然不屈的民族风骨。
我的祖国，以动听的笙管笛箫，吹奏出百转千回的生命乐章。
我的祖国，以遒劲的真草隶篆，跻身于世界文明的中央。
我的祖国，以清新的笔墨纸砚，浸透着历史悠远绵长的浩浩汤汤。
我骄傲！我们的文明古老而又辉煌。
三
几千年来，中华儿女在历史的风风雨雨中磨炼成长，
有过多少的成功，又有过多少的痛苦和惆怅。
片片乌云曾经在中华大地上四处笼罩，
“三座大山”是那么沉重地压在我们的头上。
问苍茫大地，谁主沉浮？
我们要发展！我们要民主！我们要自由！
多少人发出了最后的吼声，
多少人在为此奋斗求索。
1921年，中华民族发展史上最不平凡的一年。
上海石库门一幢普通的楼房播撒下红色的种子，
嘉兴南湖上一艘小小的红船诞生了伟大的梦想，
中国人民从此找到了真正的希望。
百年征程，波澜壮阔！
几十名党员的星星之火，
硬是在中国大地上燎原一片。
“红军不怕远征难，万水千山只等闲”，
这是把困难踩在脚下的英雄主义豪迈。
“打倒蒋介石，解放全中国”，
即将迎来解放的人民表现出一往无前的气概。
“抗美援朝，保家卫国”，
中华儿女不畏强敌、不怕牺牲、敢于胜利，
为刚刚诞生的新中国打出了一片全新的地天。
“两弹一星”让中国人民超强的智慧和能力展现，
三中全会的春风更是让中国的山川大地换了新颜。
中华民族伟大复兴的目标正在一步一步地实现。
看！那艘曾经的红船正在向我们驶来，
只是变得巨大无比，成长为一艘巍巍巨轮，
里面也早已不再是几十个人，
而是满载着9200万中共党员，
成为了世界上最强大的政党。
“吃水不忘挖井人”。
是谁给我们带来了独立和自由？
是谁给我们创造了幸福和富足？
应该向谁敬上一碗感恩的美酒？
是你啊，伟大的中国共产党！
我骄傲！我是中国共产党员！
四
十四亿人口，世界上最大的一个群体。
我们勤劳！我们智慧！我们勇敢！
多少次惊涛骇浪，多少次雨雪风霜，
我们的人民从来都是乱云飞渡仍从容。
敌人来了打回去！
泰山压顶往上撑！
任凭你地动山摇、洪水滔天、病毒瘟疫、水火无情，
困难和考验反而让中国一次次浴火重生。
还记得小时候吗？
夏天的晚上，我们端上小板凳，围坐在妈妈的身旁，
听她讲过去的故事。
今天，“嫦娥”揽月、“神舟”飞天、“蛟龙”下海，
妈妈口中的神话已经不再是美丽的传说！
千百年来，我们的祖辈面朝黄土背朝天，
用布满老茧的双手捧着自己的汗水将脚下的土地浇灌，
可贫穷、疾病、痛苦总是驱之不散。
2020年，中国历史上划出一个全新的时代。
中国人民摆脱彻底贫困，全面建成小康社会，
受尽苦难的亿万农民脸上终于有了笑颜！
高铁、电商、快捷支付、共享经济，
中国桥、中国路、中国港，
一个个新的发明创造让世界惊艳不断。
短短三个月就战胜新冠疫情，
更是让我们感怀无限。
当世界还在同病毒殊死搏斗、哀鸿遍野的时候，
中国这边风景独好，万里晴空一片，
中国实力、中国制度对比之下更显出英雄的风采。
春风杨柳万千条，十四亿人民尽舜尧。
我要登上历史的舞台高呼：
人民万岁！
五
伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，
时代和人民对伟大的领路人发出呼唤。
他从梁家河的山山水水中走来，
千沟万壑磨炼出越是艰险越向前的钢铁意志，
艰苦生活坚定了他消灭贫困的人民情怀。
他的足迹遍及大江南北，
一路走来开创出伟业一片。
“绿水青山就是金山银山”，
浙江余村的乡亲们从中获得了幸福无限。
祖祖辈辈摆脱贫困的梦想在他的手中实现。
全面从严治党让社会风清气正、好评不断，
“打老虎、拍苍蝇”，无死角、全覆盖，
腐败顽疾在他的治理下出现了根本好转。
每到关键时刻总能高瞻远瞩提出重大理念，
为民族复兴擘画出一个个宏伟画卷。
每当风雨袭来，
统领全党全军全国人民力挽狂澜。
任凭风吹浪打，胜似闲庭信步，
这是只有大国领袖才有的定力和雄才。
“我将无我，不负人民”，
“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，
这样崇高的境界，这样伟大的情怀，
怎能不让人民衷心爱戴！
当今世界群星闪耀，
数风流人物，还看今朝！
我骄傲！我们有英明的领路人！
六
红旗招展，五星闪耀，
祖国江山、人民幸福需要守护安全。
他从“八一”南昌起义的烽火中走来，
革命的熔炉锤炼出钢铁般的意志。
他从苍茫的雪山和草地走来，
热血和生命开辟出通往胜利和光明的未来。
革命和建设中一个个重大考验让他成长锻炼，
胜利的红旗一次次插上血与火的战场。
战争年代攻城拔寨，和平年代为人民保驾护航。
地震的废墟中有他，
洪水滔天的大堤上有他，
抗疫一线最危险的地方有他，
将老人和孩子从灾难中托起的人还是他！
这就是我们最可爱的人。
新时期听党指挥，能打胜仗，作风优良，
强军建设一串串光辉闪耀，
中国人民从此不再惧怕侵略和列强。
看！那是东风导弹划破长空在骄傲嘶鸣，
看！那是辽宁和山东航母在乘风破浪，
看！那是“歼20”雄鹰在祖国的蓝天上展翅翱翔。
好战必亡，忘战必危。
面对国际反华势力的猖狂气焰，
坚持强军就是人民幸福最好的保障。
有了你，我们才敢大声地对世界说，
“犯我中华者，虽远必诛”！
有了你，人民才有了坚实的依靠，才能够尽享和平的阳光。
我骄傲，我们有一支强大的人民军队！
七
曾几何时，中国人跪在地上办外交，
我们的人民遭受过列强多少的欺压和蹂躏。
今天，中国特色大国外交的旗帜在国际上高高飘扬。
坚持和平发展合作，推动共商共建共享。
坚持各美其美，美美与共，构建人类命运共同体，
中国理念道路越走越宽广。
我们从不恃强凌弱，但对外侮也绝不忍气吞声。
以斗争求合作则合作存，
敢于斗争，善于斗争，
从来都是我们光荣的传承。
小小寰球，有几只苍蝇碰壁，嗡嗡叫。
我要“脱钩”，我要“制裁”，
我要“包围”，我要“孤立”。
中国行动掷地有声，铿锵有力。
地平线上那一艘艘货轮就像当年郑和船队那一张张的帆影。
听！那火车汽笛的鸣叫像不像2000多年前张骞一行的驼铃声声？
古老的智慧在中国外交官的心田中浇灌滋润。
新时代百年变局外交人肩上扛着越来越繁重的使命，
习近平外交思想指引我们一路披荆斩棘。
当国际会议上对中国的倡议响起热烈的掌声时，
当联合国人权理事会上西方恶毒的攻击被我们打败时，
当中国口罩、呼吸机、疫苗源源不断地运往世界各地时，
当国际上更多方面要同中国开展合作时，
我骄傲，我是中国外交人！
八
五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么嘹亮。
黄浦江畔春潮涌动，改革开放继续远航。
新阶段新理念新格局，新征程新气象新开局，
强国建设浩浩荡荡，我们亲爱的祖国从今走向繁荣富强。
让奋斗与激情再续华章，
让理想与信念永放光芒。
我幸运！我幸福！
赶上了这样一个伟大的时代。
我想飞，飞得更高，飞得更好。
日出东方，天佑中华！
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