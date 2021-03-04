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中国驻乌克兰大使馆青年外交官创作《祖国颂》庆祝建党100周年

2021年03月04日08:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网基辅3月3日电 （记者谭武军）为隆重纪念中国共产党成立100周年，回顾党的光辉历程，弘扬党的优良传统，歌颂国家改革发展伟大成就以及展示中国特色大国外交的新局面，向党的100周年华诞献礼，中国驻乌克兰大使馆青年外交官近日集体创作长诗《祖国颂》，深情表达热爱党、热爱祖国、热爱外交事业的赤诚情怀。

《祖国颂》全文如下：

这个世界，每个人都有一个国，

每个人都在为自己的国家骄傲。

可放眼天下，仰望苍穹，

最值得骄傲、最有底气豪情万丈的，

是我们中国人，是我们华夏子孙！

黑眼睛、黄皮肤的我们，

再也不是让人瞧不起的东亚病夫。

曾经，中国在国际舞台上影响微弱，

今天，中国声音已经响彻五洲。

中国方案、中国主张,

世界都在学习和研究。

从几千年岁月中一路走来的华夏子孙啊，

你什么时候有过这样的辉煌！

没人算过，有多少年，又有多少人，

为了中华民族的伟大复兴披荆斩棘，前仆后继，

可目标还是遥不可及。

今天，你只要伸出手去，

你就能快要触摸到这个伟大的目标了。

开心吧！欢呼吧！

今天的中国已经走上全面建设社会主义现代化国家的康庄大道。

我骄傲！我是中国人！

我的民族，血脉悠长，

东方巨龙历经五千年雨雪风霜。

我的祖国，高山巍峨，

雄伟的山峰俯瞰历史的风狂雨暴。

我的祖国，大河奔流，

澎湃的江水是你跳动有力的脉搏。

两河流域、红海西岸、恒河上下，

一个个古老的文明曾经在地球上璀璨闪亮，

今天却只能在风化的遗迹中去寻找曾经的荣耀。

只有中华文明，几千年薪火传承，屹立不倒，

给人类发展提供无穷的智慧和力量。

商周古风，秦汉明月，唐诗宋词，明清风采，

无不是历史上最灿烂的华章；

造纸术、印刷术、指南针、火药，

照亮了人类文明前进的方向。

有多少伟大的发明，又有多少美丽的故事，

盘古开天，后羿射日，愚公移山，精卫填海，

华夏民族用自己的双手托起一个个苦难的辉煌。

高山、黄土、贫瘠的土地压不弯我们的脊梁，

旱涝、地震、无尽的灾害摧毁不了我们的意志。

我的祖国，以盛开的梅兰竹菊，刻画出傲然不屈的民族风骨。

我的祖国，以动听的笙管笛箫，吹奏出百转千回的生命乐章。

我的祖国，以遒劲的真草隶篆，跻身于世界文明的中央。

我的祖国，以清新的笔墨纸砚，浸透着历史悠远绵长的浩浩汤汤。

我骄傲！我们的文明古老而又辉煌。

几千年来，中华儿女在历史的风风雨雨中磨炼成长，

有过多少的成功，又有过多少的痛苦和惆怅。

片片乌云曾经在中华大地上四处笼罩，

“三座大山”是那么沉重地压在我们的头上。

问苍茫大地，谁主沉浮？

我们要发展！我们要民主！我们要自由！

多少人发出了最后的吼声，

多少人在为此奋斗求索。

1921年，中华民族发展史上最不平凡的一年。

上海石库门一幢普通的楼房播撒下红色的种子，

嘉兴南湖上一艘小小的红船诞生了伟大的梦想，

中国人民从此找到了真正的希望。

百年征程，波澜壮阔！

几十名党员的星星之火，

硬是在中国大地上燎原一片。

“红军不怕远征难，万水千山只等闲”，

这是把困难踩在脚下的英雄主义豪迈。

“打倒蒋介石，解放全中国”，

即将迎来解放的人民表现出一往无前的气概。

“抗美援朝，保家卫国”，

中华儿女不畏强敌、不怕牺牲、敢于胜利，

为刚刚诞生的新中国打出了一片全新的地天。

“两弹一星”让中国人民超强的智慧和能力展现，

三中全会的春风更是让中国的山川大地换了新颜。

中华民族伟大复兴的目标正在一步一步地实现。

看！那艘曾经的红船正在向我们驶来，

只是变得巨大无比，成长为一艘巍巍巨轮，

里面也早已不再是几十个人，

而是满载着9200万中共党员，

成为了世界上最强大的政党。

“吃水不忘挖井人”。

是谁给我们带来了独立和自由？

是谁给我们创造了幸福和富足？

应该向谁敬上一碗感恩的美酒？

是你啊，伟大的中国共产党！

我骄傲！我是中国共产党员！

十四亿人口，世界上最大的一个群体。

我们勤劳！我们智慧！我们勇敢！

多少次惊涛骇浪，多少次雨雪风霜，

我们的人民从来都是乱云飞渡仍从容。

敌人来了打回去！

泰山压顶往上撑！

任凭你地动山摇、洪水滔天、病毒瘟疫、水火无情，

困难和考验反而让中国一次次浴火重生。

还记得小时候吗？

夏天的晚上，我们端上小板凳，围坐在妈妈的身旁，

听她讲过去的故事。

今天，“嫦娥”揽月、“神舟”飞天、“蛟龙”下海，

妈妈口中的神话已经不再是美丽的传说！

千百年来，我们的祖辈面朝黄土背朝天，

用布满老茧的双手捧着自己的汗水将脚下的土地浇灌，

可贫穷、疾病、痛苦总是驱之不散。

2020年，中国历史上划出一个全新的时代。

中国人民摆脱彻底贫困，全面建成小康社会，

受尽苦难的亿万农民脸上终于有了笑颜！

高铁、电商、快捷支付、共享经济，

中国桥、中国路、中国港，

一个个新的发明创造让世界惊艳不断。

短短三个月就战胜新冠疫情，

更是让我们感怀无限。

当世界还在同病毒殊死搏斗、哀鸿遍野的时候，

中国这边风景独好，万里晴空一片，

中国实力、中国制度对比之下更显出英雄的风采。

春风杨柳万千条，十四亿人民尽舜尧。

我要登上历史的舞台高呼：

人民万岁！

伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，

时代和人民对伟大的领路人发出呼唤。

他从梁家河的山山水水中走来，

千沟万壑磨炼出越是艰险越向前的钢铁意志，

艰苦生活坚定了他消灭贫困的人民情怀。

他的足迹遍及大江南北，

一路走来开创出伟业一片。

“绿水青山就是金山银山”，

浙江余村的乡亲们从中获得了幸福无限。

祖祖辈辈摆脱贫困的梦想在他的手中实现。

全面从严治党让社会风清气正、好评不断，

“打老虎、拍苍蝇”，无死角、全覆盖，

腐败顽疾在他的治理下出现了根本好转。

每到关键时刻总能高瞻远瞩提出重大理念，

为民族复兴擘画出一个个宏伟画卷。

每当风雨袭来，

统领全党全军全国人民力挽狂澜。

任凭风吹浪打，胜似闲庭信步，

这是只有大国领袖才有的定力和雄才。

“我将无我，不负人民”，

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，

这样崇高的境界，这样伟大的情怀，

怎能不让人民衷心爱戴！

当今世界群星闪耀，

数风流人物，还看今朝！

我骄傲！我们有英明的领路人！

红旗招展，五星闪耀，

祖国江山、人民幸福需要守护安全。

他从“八一”南昌起义的烽火中走来，

革命的熔炉锤炼出钢铁般的意志。

他从苍茫的雪山和草地走来，

热血和生命开辟出通往胜利和光明的未来。

革命和建设中一个个重大考验让他成长锻炼，

胜利的红旗一次次插上血与火的战场。

战争年代攻城拔寨，和平年代为人民保驾护航。

地震的废墟中有他，

洪水滔天的大堤上有他，

抗疫一线最危险的地方有他，

将老人和孩子从灾难中托起的人还是他！

这就是我们最可爱的人。

新时期听党指挥，能打胜仗，作风优良，

强军建设一串串光辉闪耀，

中国人民从此不再惧怕侵略和列强。

看！那是东风导弹划破长空在骄傲嘶鸣，

看！那是辽宁和山东航母在乘风破浪，

看！那是“歼20”雄鹰在祖国的蓝天上展翅翱翔。

好战必亡，忘战必危。

面对国际反华势力的猖狂气焰，

坚持强军就是人民幸福最好的保障。

有了你，我们才敢大声地对世界说，

“犯我中华者，虽远必诛”！

有了你，人民才有了坚实的依靠，才能够尽享和平的阳光。

我骄傲，我们有一支强大的人民军队！

曾几何时，中国人跪在地上办外交，

我们的人民遭受过列强多少的欺压和蹂躏。

今天，中国特色大国外交的旗帜在国际上高高飘扬。

坚持和平发展合作，推动共商共建共享。

坚持各美其美，美美与共，构建人类命运共同体，

中国理念道路越走越宽广。

我们从不恃强凌弱，但对外侮也绝不忍气吞声。

以斗争求合作则合作存，

敢于斗争，善于斗争，

从来都是我们光荣的传承。

小小寰球，有几只苍蝇碰壁，嗡嗡叫。

我要“脱钩”，我要“制裁”，

我要“包围”，我要“孤立”。

中国行动掷地有声，铿锵有力。

地平线上那一艘艘货轮就像当年郑和船队那一张张的帆影。

听！那火车汽笛的鸣叫像不像2000多年前张骞一行的驼铃声声？

古老的智慧在中国外交官的心田中浇灌滋润。

新时代百年变局外交人肩上扛着越来越繁重的使命，

习近平外交思想指引我们一路披荆斩棘。

当国际会议上对中国的倡议响起热烈的掌声时，

当联合国人权理事会上西方恶毒的攻击被我们打败时，

当中国口罩、呼吸机、疫苗源源不断地运往世界各地时，

当国际上更多方面要同中国开展合作时，

我骄傲，我是中国外交人！

五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么嘹亮。

黄浦江畔春潮涌动，改革开放继续远航。

新阶段新理念新格局，新征程新气象新开局，

强国建设浩浩荡荡，我们亲爱的祖国从今走向繁荣富强。

让奋斗与激情再续华章，

让理想与信念永放光芒。

我幸运！我幸福！

赶上了这样一个伟大的时代。

我想飞，飞得更高，飞得更好。

日出东方，天佑中华！

(责编：苏缨翔、常红)

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