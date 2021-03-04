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南非内政部将审查自2004年颁发的许可证和签证

2021年03月04日08:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡3月3日电 （记者王磊）据南非政府3日消息，内政部长莫特索阿莱迪3日宣布将成立一个部长级委员会，审查自2004年以来颁发的所有许可证和签证。

莫特索阿莱迪说，部长级委员会的任务是审查2004年以来签发的所有许可证和签证。委员会将审查以下类别签发的所有许可证和签证，包括永久居留证（PRP）、公司签证、商务签证、（专业）关键技能签证、退休人员签证、通过入籍获得公民身份以及留学签证等。

莫特索阿莱迪说，内政部之所以选择2004年是因为2002年第13号法案《移民法》就是在这一年实施的。多年来，反贪部门已经确定66%的案件（即每三起举报案件中就有近两起）涉及许可证签发。

据悉，内政部正在进行审查工作以确保每份许可证的颁发都是符合规定的。“南非移民法必须以促进经济发展和社会稳定的方式实施。随着我们摆脱新冠疫情的影响，迅速准确地发放这些许可证有助于经济增长。”据莫特索阿莱迪介绍，部长级委员会目前已经开始工作，而这项任务具体需要多长时间还有待确定。

(责编：苏缨翔、常红)

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