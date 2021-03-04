人民网约翰内斯堡3月3日电 （记者王磊）据南非政府网站3日消息，南非内政部长莫特索阿莱迪宣布从4日起恢复此前于2021年1月暂停的多项服务，其中包括发放智能身份证、婚姻登记、所有类别的护照申领等等。

此前，总统拉马福萨于本周宣布将全国封锁下调至一级，正是出于这个原因内政部决定重新恢复多项服务，但公民服务（citizenship service）仍暂时无法提供。而通过eHome Affairs和合作银行办理的在线服务将于3月8日恢复。

在调整后的三级封锁下，内政部提供的服务包括出生登记、重新签发出生证明书、死亡登记、申请临时身份证、以及身份证领取等服务。此外还为那些被豁免旅行的人提供护照的申请和领取，以及只为录取生提供的身份证或文件申请。

除这些服务之外，内政部将从4日起重新发放智能身份证及证明文件；婚姻登记及举行婚礼；修订及改正；所有类别的出生延迟登记，以及所有类别的护照申请及领取。

莫特索阿莱迪还提醒人们警惕新冠病毒的传播。“每个人都需要保持警惕，防止其扩散。不希望内政部提供服务的办公区域成为病毒传播的土壤。同时将敦促每一位来客注意保持社会距离，勤洗手，戴好口罩。” 莫特索阿莱迪强调任何人不戴口罩都不得进入内政部办公室。

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