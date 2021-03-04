3月2日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部出席“疫情中的教室”项目揭幕仪式，呼吁各国政府重视重新开放学校的必要性。新华社发（联合国供图/埃瑟金德尔·德贝贝摄）

新华社联合国3月3日电（记者王建刚）根据联合国儿童基金会（儿基会）2日发布的最新调查数据，受新冠疫情影响，全球超过1.68亿青少年儿童所在的学校已完全关闭将近一年。

这份调查定义，在2020年3月至2021年2月这段时间内，如果学校完全开放在校教育的时间少于10天，部分开放时间少于12天，则认定学校在过去近一年时间内处于完全关闭。调查范围覆盖学前教育机构至高中。

数据显示，在这期间，全世界有14个国家处于大范围封锁状态，其中三分之二的国家在拉丁美洲和加勒比地区，封锁状态影响到近9800万青少年儿童到校上课。同时，全球约有2.14亿青少年儿童失去了超过四分之三在校课的学习机会。

3月2日，联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部出席“疫情中的教室”项目揭幕仪式，呼吁各国政府重视重新开放学校的必要性。新华社发（联合国供图/埃瑟金德尔·德贝贝摄）

儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔表示，应该不遗余力地维持学校开放，或者在重新开放计划中优先考虑那些受疫情影响而无法到校上课的孩子。

儿基会相关研究表明，学校关闭对青少年儿童的学习和健康会造成严重影响。最脆弱的孩子和那些无法获得远程教育的孩子永远不会回到教室的风险不断增加，有些甚至被迫接受童婚或沦为童工。

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