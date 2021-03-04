人民网联合国3月2日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军2日表示，中国消除绝对贫困，是最好的人权实践。

当日，张军主持“促进落实2030年可持续发展议程：中国的减贫实践”主题吹风会。他介绍，中国在减贫进程中，坚持以人为本，保障生存权，促进发展权，平衡推进经社文权利和公民政治权利，将妇女、儿童、老年人、残疾人、少数民族等特定群体中的贫困人口作为重点帮扶对象，全面提高了中国人权水平。

中国人均预期寿命大幅增长。从1949年的35岁，到1981年的68岁，再到2018年的77岁，见证了中国人从饥寒交迫到物质丰富、从缺医少药到病有可医的“历史飞跃”。

妇女是脱贫受益者，更是扶贫贡献者。9899万农村贫困人口中，妇女约占一半，实现性别平等有了更坚实保障。10位全国脱贫攻坚楷模中，女性占一半，还有321名女性荣获全国脱贫先进个人。

残疾人是扶贫优先对象。近5年来700多万残疾人如期脱贫，2400多万困难和重度残疾人得到了生活和护理补贴，成为中国落实《残疾人权利公约》的重要进展，更创造了残疾人减贫史上的一大奇迹。

少数民族是扶贫重点，也是亮点。2019年，西藏自治区74个贫困县、62.8万贫困人口全部脱贫。2020年底，新疆维吾尔自治区实现全部脱贫，累计脱贫人口达308.9万人。全国28个人口较少的少数民族全部整族脱贫。

张军强调，中国的减贫成就，是对世界人权进步事业的重要贡献，也向世界展示了真实的中国，14亿人民的生活水平显著提升，过着安宁、自由、幸福的生活，这就是最大的人权工程，最好的人权实践。

与会各方对张军大使的介绍深表赞同，纷纷表示消除贫困为维护民众尊严、保障人权、推进可持续发展奠定了坚实基础。中国在减贫领域取得的巨大成就对世界人权事业发展进步作出了重要贡献，为国际社会特别是广大发展中国家树立了榜样、增添了信心、注入了动力。

(责编：苏缨翔、常红)