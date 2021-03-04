新华社比什凯克3月3日电（记者关建武）吉尔吉斯斯坦总理马里波夫2日在会见中国驻吉大使杜德文时表示，吉方始终高度重视与中国全面发展睦邻友好关系。

马里波夫2日与杜德文就吉中关系发展、抗疫和务实合作等交换意见。

马里波夫表示，吉中是好邻居、好伙伴，吉方始终高度重视与中国全面发展睦邻友好关系。吉方十分感谢中方向吉方提供大量抗疫物资援助。中方向吉方援助新冠疫苗再次印证了两国关系的高水平，吉方将抓紧履行相关程序，让中国疫苗尽早运抵吉。吉方愿同中方一道努力，全力落实两国元首通电话达成的共识，不断深化吉中经贸、投资等领域合作。

杜德文祝贺马里波夫就任吉总理并表示，中吉是全面战略伙伴，双方在共建“一带一路”框架下在吉实施了一系列重大项目，为推动吉经济社会发展和民生改善发挥重要作用。中方持续向吉提供抗疫物资援助，两国友好在抗疫合作中进一步巩固。不久前，习近平主席同吉总统扎帕罗夫通电话，为中吉关系发展作出新规划。中方愿同吉方共同认真落实两国元首达成的各项共识，并将与吉方共同努力，尽早使中方援吉新冠疫苗惠及吉人民。

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