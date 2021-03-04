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俄总统新闻秘书：美欧新制裁是对俄内部事务的干预

2021年03月04日08:05 | 来源：新华社
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新华社莫斯科3月3日电（记者鲁金博）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3日表示，美国和欧盟近日对俄罗斯实施的一系列新制裁措施，是对俄内部事务的干预，是不可接受的。

佩斯科夫当天在记者招待会上回答提问时说，这些制裁严重损害了本来就处于“可悲状态”的俄美和俄欧关系，俄罗斯对于这些“产生破坏性影响”的制裁表示遗憾。

佩斯科夫同时表示，这些制裁是徒劳的，因为按照俄法律规定，这些被制裁的俄罗斯公民不能在国外拥有银行账户。

美国政府2日称，俄罗斯反对派人士纳瓦利内去年8月被俄方“下毒”，并以此为由宣布对俄实施一系列制裁。当日，欧盟理事会也在一份新闻公告中宣布，对与俄反对派人士纳瓦利内事件有关的4名俄罗斯人员实施制裁。

去年，欧盟、北约以及一些西方国家政府指责俄方对纳瓦利内使用了神经毒剂，但俄方予以坚决否认，并呼吁西方国家不要将此事政治化。今年1月17日，纳瓦利内从德国返回俄罗斯时，俄执法机构以其多次违反缓刑规定为由将其逮捕。2月2日，莫斯科市地方法院判处纳瓦利内3年半监禁。

(责编：艾雯、燕勐)

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