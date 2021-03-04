新华社华盛顿3月3日电（记者刘品然）美国白宫发言人普萨基3日在例行记者会上说，美方正在对伊拉克一驻有国际联盟部队的基地遭袭事件进行评估，若有必要会选择时机和方式予以回应。

普萨基说，美国总统拜登已听取有关此次袭击的汇报，美方正在对此事展开评估。她同时表示，美方不会仓促决策而使事态升级或被对手利用。

美国国防部3日发表声明说，驻有国际联盟部队的伊拉克阿萨德空军基地当天遭到10枚火箭弹袭击。初步报告显示，这些火箭弹从该基地东侧发射，没有美军人员在袭击中受伤，一名美方承包商在躲避袭击时突发心脏病并随后身亡。伊拉克安全部队正在对袭击事件展开调查，美方目前尚未确认袭击者身份。

打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟发言人马罗托在社交媒体上说，袭击发生在当地时间3日7时20分左右。目前尚未有组织宣称制造了此次袭击。

伊拉克联合行动指挥部当天发表声明说，事件发生后，伊拉克安全部队发现了火箭弹发射装置。

位于伊拉克西部安巴尔省的阿萨德空军基地是伊拉克第二大空军基地，该基地是目前美国在伊拉克驻军人数最多的基地，那里同时驻扎着打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟的多国部队。作为对美军发动空袭杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼的回应，伊朗曾于2020年1月8日向驻有美军的两座伊拉克军事基地发射导弹，其中11枚导弹击中阿萨德基地。

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