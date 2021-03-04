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中国援助几内亚新冠疫苗运抵科纳克里

2021年03月04日07:59 | 来源：新华社
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新华社阿比让3月3日电（记者郑扬子）科纳克里消息：中国政府援助几内亚政府新冠疫苗3日运抵几首都科纳克里。几外交部长卡巴、卫生部长拉马以及中国驻几大使黄巍等出席在机场举行的交接仪式。

卡巴在致辞中向中国政府和人民表示衷心感谢。他说，几内亚向中方提出疫苗需求后，中方迅速作出积极回应，克服自身困难第一时间伸出援手。中方援助为几政府保护民众健康安全提供了有效手段，注入了强劲动力。相信在中方的帮助支持下，几方一定能最终战胜疫情。

黄巍说，新冠疫情仍在蔓延，疫苗是人类战胜疫情的有效“武器”。当前全球疫苗供应紧张，中国在自身面临巨大疫苗接种需求的情况下，竭尽所能推动实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

黄巍表示，几内亚是中国首批提供疫苗援助的国家之一，这是中方积极落实将疫苗作为全球公共产品宣示的最新具体举措，也是中几全面战略合作伙伴关系的又一生动诠释，希望疫苗能帮助几人民早日战胜疫情。

截至3日，几内亚累计新冠确诊病例16154例，累计死亡病例91例，累计治愈病例15033例。

(责编：艾雯、燕勐)

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