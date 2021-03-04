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变异新冠病毒在意大利学龄儿童中加快传播

2021年03月04日07:50 | 来源：新华网
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意大利卫生部2日说，首先在英国发现的变异新冠病毒正在意大利学龄儿童中传播，全国新冠感染曲线呈现明显上升迹象。

意大利卫生部长罗伯托·斯佩兰扎告诉媒体记者，这种变异新冠病毒传染性更强，已经显示出“在最年幼群体”中的流行趋势。

据美联社报道，意大利近几周来新增确诊病例中，年轻人比老年人多，与疫情暴发最初几个月的状况相反。

斯佩兰扎宣布采取更严格的防疫措施，目的是“控制感染曲线”，尤其要遏制病毒在学龄前儿童中蔓延。

他说，新冠感染曲线上升迹象“相当明显”，变异病毒“令人害怕”，尤其是在英国发现的变异病毒。

意大利高等卫生研究院院长西尔维奥·布鲁萨费罗举例说，2月18日通报的新增病例中，54%感染在英国发现的变异病毒，“如果现在测算，感染率肯定会更高”。

布鲁萨费罗说，意大利近期确诊病例中4.3%感染在巴西发现的变异病毒，0.4%感染在南非发现的变异病毒。

意大利人口6000万，去年2月确诊首例新冠病例，迄今累计确诊将近300万例。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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