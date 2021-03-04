人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

连曝丑闻 纽约州长科莫下台呼声高涨

2021年03月04日07:49 | 来源：新华网
小字号

美国暴发新冠疫情以来，纽约州长安德鲁·科莫一度成为“抗疫明星”。近来，他却被指少报养老院染疫病亡人数，接着卷入性骚扰丑闻。

美国商业内幕网站3日报道，共和党以及科莫所属民主党内部要求他下台的呼声越来越高。

【人设坍塌】

科莫所涉丑闻过去一周持续发酵。

丑闻之一关联养老院新冠病亡数据。科莫领导的纽约州政府被指少报养老院新冠病亡人数，促使联邦政府发起调查。

鉴于养老院疫情丑闻，纽约州参议院2日宣布将收回疫情暴发初期赋予科莫的紧急权力。这项权力原定4月30日到期。

另一桩丑闻关联性骚扰。科莫2月28日回应两名前任助手性骚扰指控，否认“揩油”，对自己的行为被“误解为令人讨厌的调戏”表达遗憾。1日晚，又一名女性宣称自己在2019年一场婚礼上遭科莫摸背、索吻。

法新社报道，科莫去年春天凭借在新冠疫情通报会上说实话、能共情，与时任总统唐纳德·特朗普对比鲜明，继而“圈粉”不少。一些民主党人当时甚至鼓动他参选总统。

眼下，由于丑闻缠身，三次出任纽约州长的科莫处于“隐身模式”。

【对手施压】

性骚扰丑闻发酵前，科莫面临的下台呼声几乎全部来自共和党人，且缘于纽约州政府被指少报养老院新冠病亡人数。

纽约州立大学新帕尔茨分校政治学教授杰拉德·本杰明说，科莫过去经历过道德丑闻，但眼下这两桩最为突出，尤其是性骚扰指控。这些指控“针对科莫个人”，且出现在他因抗疫工作受到痛批之际。

本杰明认为，科莫出任纽约州长10多年来作风强硬，因各种原因树敌不少，也导致目前处境更加艰难。

科莫在民主党内多年竞争对手、纽约市长比尔·德布拉西奥说：“这些指控如果属实，他不能治理（纽约州）。”

美国萨拉·劳伦斯学院政治学教授萨姆·艾布拉姆斯说，第三名指控者让科莫官位“更加难保”，科莫正在失去民主党支持，无望第四次竞选州长。

【触发弹劾？】

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯正推动有关科莫性骚扰指控的独立调查。

本杰明认为，今后几天很关键，事关科莫政治前途，但预期科莫不会辞职。

商业内幕网站报道，科莫可能遭弹劾，弹劾程序参照美国国会。纽约州议会6名民主党籍议员在一封信中呼吁起草弹劾条款。

纽约州众议院华裔女议员牛毓琳说，科莫应当辞职，但辞职与否“取决于他自己”。

本杰明说，弹劾州长对纽约州而言“几乎史无前例”。纽约州议会迄今只在1913年发起一次弹劾，指控时任州长威廉·祖尔策用竞选捐款购买股票。弹劾条款获通过，祖尔策下台。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部