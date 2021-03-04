美国暴发新冠疫情以来，纽约州长安德鲁·科莫一度成为“抗疫明星”。近来，他却被指少报养老院染疫病亡人数，接着卷入性骚扰丑闻。

美国商业内幕网站3日报道，共和党以及科莫所属民主党内部要求他下台的呼声越来越高。

【人设坍塌】

科莫所涉丑闻过去一周持续发酵。

丑闻之一关联养老院新冠病亡数据。科莫领导的纽约州政府被指少报养老院新冠病亡人数，促使联邦政府发起调查。

鉴于养老院疫情丑闻，纽约州参议院2日宣布将收回疫情暴发初期赋予科莫的紧急权力。这项权力原定4月30日到期。

另一桩丑闻关联性骚扰。科莫2月28日回应两名前任助手性骚扰指控，否认“揩油”，对自己的行为被“误解为令人讨厌的调戏”表达遗憾。1日晚，又一名女性宣称自己在2019年一场婚礼上遭科莫摸背、索吻。

法新社报道，科莫去年春天凭借在新冠疫情通报会上说实话、能共情，与时任总统唐纳德·特朗普对比鲜明，继而“圈粉”不少。一些民主党人当时甚至鼓动他参选总统。

眼下，由于丑闻缠身，三次出任纽约州长的科莫处于“隐身模式”。

【对手施压】

性骚扰丑闻发酵前，科莫面临的下台呼声几乎全部来自共和党人，且缘于纽约州政府被指少报养老院新冠病亡人数。

纽约州立大学新帕尔茨分校政治学教授杰拉德·本杰明说，科莫过去经历过道德丑闻，但眼下这两桩最为突出，尤其是性骚扰指控。这些指控“针对科莫个人”，且出现在他因抗疫工作受到痛批之际。

本杰明认为，科莫出任纽约州长10多年来作风强硬，因各种原因树敌不少，也导致目前处境更加艰难。

科莫在民主党内多年竞争对手、纽约市长比尔·德布拉西奥说：“这些指控如果属实，他不能治理（纽约州）。”

美国萨拉·劳伦斯学院政治学教授萨姆·艾布拉姆斯说，第三名指控者让科莫官位“更加难保”，科莫正在失去民主党支持，无望第四次竞选州长。

【触发弹劾？】

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯正推动有关科莫性骚扰指控的独立调查。

本杰明认为，今后几天很关键，事关科莫政治前途，但预期科莫不会辞职。

商业内幕网站报道，科莫可能遭弹劾，弹劾程序参照美国国会。纽约州议会6名民主党籍议员在一封信中呼吁起草弹劾条款。

纽约州众议院华裔女议员牛毓琳说，科莫应当辞职，但辞职与否“取决于他自己”。

本杰明说，弹劾州长对纽约州而言“几乎史无前例”。纽约州议会迄今只在1913年发起一次弹劾，指控时任州长威廉·祖尔策用竞选捐款购买股票。弹劾条款获通过，祖尔策下台。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)