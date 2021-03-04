荷兰首都阿姆斯特丹以北的一处新冠病毒检测中心3日清晨发生爆炸，没有人员受伤。警方初步判断，这是一起有目标的袭击。

警方说，事发地点位于距离阿姆斯特丹大约60公里处的博芬卡斯珀尔。检测中心的保安报警说，听到一声爆炸，窗户被震碎。

警方赶到现场后在检测中心门外发现爆炸装置的金属残余。荷兰广播节目公司报道，安全部门还出动一个拆弹小组，以确保没有其他爆炸物残存。

警方发言人门诺·哈滕贝格告诉法新社：“这不可能是巧合，那件东西被放到检测中心门前，而后被引爆。我们不排除任何可能性，眼下还不清楚（嫌疑人的）动机，已经启动相关调查。”

荷兰副首相兼公共卫生、福利与体育大臣胡戈·德容赫在推特上发文谴责这起袭击。他说：“过去一年多，我们全靠这些一线人员，但现在居然发生这种事，太疯狂了！”

据路透社报道，博芬卡斯珀尔是荷兰疫情最严重的地方之一，确诊率远超全国平均水平。

今年1月，荷兰一处新冠病毒检测中心在抗议宵禁的骚乱中遭到焚毁。

荷兰迄今累计确诊新冠病例超过100万例，累计死亡逾1.5万例。大约130万人已经接种至少一剂疫苗。荷兰人口大约1700万。（王宏彬）（新华社专特稿）

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