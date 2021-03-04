人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

荷兰一新冠病毒检测中心发生爆炸

2021年03月04日07:47 | 来源：新华网
小字号

荷兰首都阿姆斯特丹以北的一处新冠病毒检测中心3日清晨发生爆炸，没有人员受伤。警方初步判断，这是一起有目标的袭击。

警方说，事发地点位于距离阿姆斯特丹大约60公里处的博芬卡斯珀尔。检测中心的保安报警说，听到一声爆炸，窗户被震碎。

警方赶到现场后在检测中心门外发现爆炸装置的金属残余。荷兰广播节目公司报道，安全部门还出动一个拆弹小组，以确保没有其他爆炸物残存。

警方发言人门诺·哈滕贝格告诉法新社：“这不可能是巧合，那件东西被放到检测中心门前，而后被引爆。我们不排除任何可能性，眼下还不清楚（嫌疑人的）动机，已经启动相关调查。”

荷兰副首相兼公共卫生、福利与体育大臣胡戈·德容赫在推特上发文谴责这起袭击。他说：“过去一年多，我们全靠这些一线人员，但现在居然发生这种事，太疯狂了！”

据路透社报道，博芬卡斯珀尔是荷兰疫情最严重的地方之一，确诊率远超全国平均水平。

今年1月，荷兰一处新冠病毒检测中心在抗议宵禁的骚乱中遭到焚毁。

荷兰迄今累计确诊新冠病例超过100万例，累计死亡逾1.5万例。大约130万人已经接种至少一剂疫苗。荷兰人口大约1700万。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部