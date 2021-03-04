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土耳其宣布中国科兴新冠疫苗保护率为83.5%

2021年03月04日06:52 | 来源：新华社
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　　新华社安卡拉3月3日电（记者郑思远 施洋）土耳其卫生部长科贾3日表示，根据中国科兴公司在土耳其进行的三期临床试验结果，该公司新冠疫苗保护率达83.5%，重症保护率达100%。

　　据土耳其媒体报道，科贾当天在记者会上援引土耳其哈切特佩大学的相关数据作出上述表示。

　　哈切特佩大学3日发表声明说，在中国科兴疫苗的三期临床试验中，共有10216名志愿者至少注射一剂疫苗或安慰剂。志愿者年龄在18至59岁之间，由处于高风险的医护人员和处于正常风险的一般人群构成，其中42.2%为女性，57.8%为男性。临床试验中未出现死亡情况，观察到的最常见不良反应为疲劳、头疼、肌肉酸痛、发烧等。

　　去年9月14日起，中国科兴公司研发的新冠疫苗在土耳其开展三期临床试验。科贾去年12月曾表示，对土耳其接种科兴疫苗志愿者数据的初步分析显示，科兴疫苗的有效性达91.25%。今年1月13日，土耳其药品和医疗设备局批准紧急使用科兴疫苗。

　　土耳其卫生部网站3日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例11520例，累计确诊2734836例；新增死亡病例65例，累计死亡28771例。截至目前，土耳其总计接种超过943万剂次中国新冠疫苗。

(责编：郝江震、白宇)

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