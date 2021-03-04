今年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。中国全国两会如期召开，国际社会对此高度关注。一些外国媒体和接受本报记者采访的国际人士表示，期待通过中国全国两会了解中国未来经济社会发展的政策和路径，相信中国加快构建新发展格局前景光明，将为世界带来更多发展机遇。

路透社报道说，分析人士预计，中国将致力于推动更环保、更创新的经济发展，减少对外部环境的依赖。中国还将致力于减少排放，努力争取2060年前实现碳中和。报道提到，中国将更注重高质量发展，做好“六稳”“六保”工作，完成好经济社会发展目标任务。

新加坡《海峡时报》表示，中国政府已经出台有关乡村振兴的指导政策，并设立国家乡村振兴局。乡村振兴将成为中国未来发展的重要议题。

美国《时代周刊》网站认为，中国将进一步采取措施解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，为农村人口提供更多就业和社会保障，改善基础设施，从而提高农业生产力，吸引更多资本进入农村地区。

埃及外交事务委员会成员、《金字塔报》专栏作家贾巴拉说，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，中国全国两会将为“十四五”时期的发展指明具体前进路径。中国在抗击疫情、发展经济、推进全球治理等方面不断加强国际合作，期待中国与世界分享更多成功经验。

墨西哥国立自治大学墨中研究中心主任杜塞尔说：“中国脱贫攻坚战取得全面胜利，是推动全人类的巨大进步。”杜塞尔表示，自上世纪90年代以来，他多次前往中国，见证了中国经济的飞速发展和人民生活质量的显著提高。他认为，中国政府高度重视改善人民生活质量，实现高质量发展，让资源得到更好配置。中国全国两会关于未来经济社会发展的政策令人期待。

哥伦比亚豪尔赫·塔德奥·洛萨诺大学副教授洛伦索·马焦雷利表示，今年中国全国两会对中国乃至全世界未来发展都具有标志性意义。后疫情时代，中国新的五年规划将为世界经济复苏带来更大活力。

塞尔维亚议会塞中友好小组主席奥布拉多维奇认为，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，有助于进一步激发中国国内市场发展优势，将使中国成为更理想的经济合作伙伴。世界期待通过今年中国全国两会了解中国将如何持续发力，进一步深化对外合作，与国际伙伴共同推动建设开放型世界经济。

意大利国际事务研究院主席费尔迪南多·费罗奇表示，中国在各方面取得了令人瞩目的成就，中国特色社会主义制度的优越性得以彰显。中国积极携手各方共同抗击疫情，为促进全球公共卫生领域合作作出了很好示范。

“中国在短时间内控制疫情，率先复工复产，经济较快实现稳定恢复，2020年增长2.3%，来之不易的成绩体现了中国国家治理的高效和中国特色社会主义制度的优势。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯说。佐戈普鲁斯多次到中国考察，对中国贫困山区旧貌换新颜的脱贫成就印象深刻。“中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，这是人类发展史上的奇迹。未来中国将继续推动乡村振兴。有14亿人的拼搏奋斗，中国发展一定会更好，也将为世界带来更多机遇。”

（本报北京、布鲁塞尔、罗马、墨西哥城、里约热内卢、开罗3月3日电 记者龚鸣、任彦、叶琦、刘旭霞、吴杰、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2021年03月04日 03 版）

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