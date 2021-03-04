本报驻巴西记者 李晓骁

当前，拉美抗疫形势依然严峻。中国新冠疫苗陆续运抵多个拉美国家，为共同抗疫增添信心和力量。

中国政府援助圭亚那政府的一批新冠疫苗3月2日晚运抵该国首都乔治敦。圭亚那卫生部部长弗兰克·安东尼、中国驻圭亚那大使馆临时代办陈锡来赴机场迎接并分别代表两国政府签署交接证书。在疫苗交接仪式上，安东尼代表圭亚那总统伊尔凡·阿里、圭亚那政府和人民对中国的慷慨援助表示感谢。他说，这是圭方第一次收到外国政府直接援助的疫苗，来得非常及时，将立即提供给一线医护人员，助力抗疫斗争。中国国药集团生产的疫苗极其有效。圭亚那发生新冠肺炎疫情以来，中国一直在给予圭方支持和援助，此次疫苗援助是圭中合作抗疫的又一例证。

2月27日，第二批中国科兴新冠疫苗运抵墨西哥首都墨西哥城国际机场。墨西哥外交部部长埃布拉德和中国驻墨西哥大使祝青桥前往机场迎接。埃布拉德在致辞中表示，在两国元首亲自关心和指导下，中方一个月内分两批次向墨西哥驰援科兴疫苗成品，有力保障墨西哥国家疫苗接种计划实施，充分体现中方对墨中关系的高度重视和两国人民间的深厚情谊。墨西哥人民将始终铭记中方的慷慨帮助。

2月25日晚，一架运载首批中国新冠疫苗的阿根廷航空公司包机抵达阿首都布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场。阿根廷内阁首席部长圣地亚哥·卡菲罗、外交部部长费利佩·索拉、卫生部部长卡拉·比索蒂等官员以及中国驻阿根廷大使邹肖力到机场迎接。到场的阿官员高度评价中国在推动国际抗疫合作中发挥的重要作用，表示阿方愿扩大同中方在疫苗采购和使用方面的合作。

2月20日，首批中国科兴新冠疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大。哥总统杜克、副总统拉米雷斯等政府官员前往迎接。杜克表示，哥中两国通力合作确保疫苗快速抵达，让哥伦比亚“欢欣鼓舞”，这批疫苗将挽救更多人生命。

此前，智利、巴西、秘鲁等多个拉美国家批准紧急使用来自中国的新冠疫苗，其中一些国家已开始大规模接种中国新冠疫苗。秘鲁、智利等国领导人带头接种中国新冠疫苗。秘鲁总统萨加斯蒂在首都利马接种中国国药集团研发的新冠疫苗。萨加斯蒂在全国电视讲话中说，接种疫苗是免遭病毒感染的最佳保护屏障，是秘鲁战胜疫情迈出的第一步，政府的目标是在2021年为所有秘鲁人接种疫苗。智利总统皮涅拉接种科兴新冠疫苗后发表讲话说：“我想对所有的同胞说，这是一支安全、有效的疫苗。”

从举行视频工作会议交流抗疫经验，到应邀派出中国医疗专家组赴拉美国家提供抗疫支持，再到如今中国疫苗助力拉美国家抗疫，中拉携手抗疫，书写命运与共的动人篇章。

（本报里约热内卢3月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月04日 03 版）

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