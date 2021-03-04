新华社日内瓦3月1日电 中国常驻日内瓦代表团1日在联合国人权理事会第四十六次会议期间，举办“香港国安法：由乱及治的转折”主题视频边会。

中国常驻日内瓦代表陈旭大使致开幕辞。香港特别行政区政府保安局局长李家超，特区立法会议员、行政会议成员、港区全国人大代表廖长江、“一国两制”青年论坛创办人何建宗，香港工会联合会社区干事陈颖欣作为嘉宾发言。俄罗斯、老挝、沙特阿拉伯、巴基斯坦、埃塞俄比亚、赞比亚等40余国常驻代表和外交官、联合国人权高专办官员及有关中外媒体参加。

陈旭在致辞中表示，香港国安法弥补了香港在维护国家安全方面长期存在的法律漏洞，为保障香港长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远提供了强大的制度保障。国际上有些势力图谋利用涉港问题干涉中国内政，遏制中国发展进程，中方对此坚决反对。中国政府将坚定不移贯彻执行“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，全面落实“爱国者治港”原则，坚决维护中国主权、安全和发展利益。

会议播放了反映香港国安法实施后香港由乱及治巨大变化的视频短片。

李家超指出，香港国安法实施后，香港暴力事件显著减少，经济复苏，香港恢复了秩序和稳定。香港国安法保障人权，民众享有比香港回归前更多的权利和自由。中央政府对香港进行了全方位、多领域的支持，包括支援香港抗击新冠肺炎疫情，在“十四五”规划中为巩固香港国际金融、航运和贸易中心地位提供强有力支持。粤港澳大湾区是未来中国经济增长关键点，香港将拥有广阔发展空间和潜力。

廖长江表示，世界上许多国家都有自己的国家安全法。香港国安法防范、制止和惩治分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪四类罪行。这些是保护国家安全的基本要求，与西方国家复杂的国家安全机制相比仅仅是“入门版”。香港国安法为香港实现稳定提供了重要保障，为香港民众的日常生活、商业和投资活动创造了安全和谐的环境。

何建宗表示，香港国安法保障了“一国两制”在香港全面和成功落实，香港居民的言论、和平集会自由得到充分保障。香港司法机关在处理涉国家安全案件时具有独立性，香港行政和司法部门按照基本法正常履职。国际上针对香港国安法的指控完全站不住脚，希望国际社会在看待香港国安法时采取理性、客观态度。

陈颖欣表示，“黑暴”分子严重破坏言论、表达自由等基本人权，威胁香港民众安全与生计，但西方媒体和政客却将其描述成“英勇的民主活动人士”，有些甚至连续两年被提名诺贝尔和平奖，充分暴露出西方政客和媒体的偏见和双重标准。香港国安法针对的只是极少数罪犯，极少数反华分子并不能代表香港人民。

俄罗斯、老挝、沙特阿拉伯、巴基斯坦、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、朝鲜、赞比亚、白俄罗斯、津巴布韦、叙利亚等国代表纷纷发言，表示此次活动有助于日内瓦外交界了解香港的真实情况；香港是中国不可分离的一部分，香港事务纯属中国内政，支持中国在香港实施“一国两制”；中国作为主权国家有权通过立法维护国家安全；有关方面应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止将人权问题政治化，停止利用涉港问题干涉中国内政。

《 人民日报 》（ 2021年03月04日 03 版）

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