沙伦赛·贡玛西

在中国共产党的领导下，中国不断取得国家建设事业重大成就，经济持续快速发展，社会长期稳定，数亿人口摆脱贫困，人民生活水平不断提高，国际地位和影响力持续上升。

面对新冠肺炎疫情冲击，中国不仅取得国内抗疫斗争重大战略成果，还全力支援国际社会抗击疫情，并快速实现经济恢复增长。老方衷心祝愿中国人民在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，沿着中国特色社会主义道路不断夺取新的胜利。

今年，中国共产党迎来建党100周年，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，老挝也步入国家建设和社会主义发展新阶段。今年还是老中建交60周年暨老中友好年，双边关系迎来新的发展契机。

在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国特色社会主义进入新时代，中国不断取得新的巨大成就。在两党两国最高领导人签署的构建老中命运共同体行动计划指引下，老中关系进入新时期，给两国人民带来更多实实在在的利益。老方将发展对华关系作为优先方向，愿同中方一道，全面落实好两党两国最高领导人重要共识和构建老中命运共同体行动计划，深化战略沟通和互信，加快推进老中经济走廊建设，让老中友好结出更多丰硕成果。

新冠肺炎疫情肆虐全球，任何国家都不可能独善其身，各国必须支持多边主义、加强团结合作。面对疫情冲击，老挝经济社会发展也面临一些困难。衷心感谢中方为老挝经济社会发展特别是应对疫情提供宝贵支持和无私帮助。老中两国务实合作逆势而上，老中合作给两国特别是老挝人民带来实实在在的利益，极大促进了老挝经济社会发展。

习近平主席强调“以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和”，展现了大国领袖的大胸襟、大智慧、大格局，为在纷繁复杂的形势下国与国如何相处指明了方向。在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上的特别致辞中，习近平主席全面阐述了中国践行多边主义的积极举措。中方提出让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品，强调推进高质量共建“一带一路”，全面落实联合国2030年可持续发展议程，为发展中国家消除贫困、缓解债务压力、实现经济增长作出贡献。这些都使我们深受鼓舞。

老方将与中方密切协作，加快推动老中命运共同体建设，携手为维护多边主义和国际公平正义作出不懈努力。

（作者为老挝外交部部长）

《 人民日报 》（ 2021年03月04日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)