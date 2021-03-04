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中国援助黑山新冠疫苗运抵波德戈里察

石中玉
2021年03月04日03:22 | 来源：新华网
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　　新华社波德戈里察3月3日电（记者石中玉）中国援助黑山新冠疫苗3日运抵黑山首都波德戈里察，黑山卫生部长博约维奇、黑山总理外事顾问茨尔诺戈拉茨和中国驻黑山大使刘晋出席交接仪式。

　　博约维奇在交接仪式上代表黑山总理克里沃卡皮奇和黑山政府向中国国家领导人和中国人民表示感谢。她说，中国援助黑山的新冠疫苗运抵，这是“两国间友好关系和团结的又一证明”。

　　刘晋在致辞中说，中方这批捐赠疫苗凝聚着中国人民的友好情谊，是中黑传统友好的生动体现。中黑两国是好朋友、好伙伴，两国长期以来相互尊重、理解、支持、帮助。特别是疫情暴发以来，两国人民同舟共济，真诚互助，传统友谊进一步巩固深化。中国政府支持本国企业与黑方商谈疫苗采购事宜，相信中国疫苗能帮助黑山早日战胜疫情、恢复经济。

　　刘晋表示，这批捐赠也是中方共建人类卫生健康共同体的具体实践。中方愿同黑方一道，加强协调合作，应对共同挑战，为全球抗疫斗争作出贡献。

　　克里沃卡皮奇当天在社交媒体上说，由中国国药集团生产的新冠疫苗已运抵黑山。他表示，黑山政府将继续采购疫苗并面向居民接种。

　　黑山卫生部门3日发布的最新数据显示，过去24小时黑山新增新冠确诊病例625例，累计确诊77493例；新增死亡病例8例，累计死亡1031例。

(责编：曹昆)

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