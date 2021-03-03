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首届“中国—菲律宾马尼拉论坛”举行

2021年03月03日21:20 | 来源：人民网-国际频道
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首届“中国—菲律宾马尼拉论坛”顺利召开。中国驻菲使馆供图

人民网曼谷3月3日电 （记者赵益普）3月3日，中国驻菲律宾大使馆和菲律宾中国了解协会（简称“菲中了解协会”）通过线上方式联合举办首届“中国—菲律宾马尼拉论坛”。本次论坛以“携手合作推动经济复苏——中国对疫后地区经济复苏的作用”为主题，吸引了中菲两国300多名官员、学者和政党代表出席。

菲律宾前总统、菲中了解协会名誉主席阿罗约在致辞中表示，感谢中国信守承诺为菲捐赠疫苗，这是菲迎来的首批疫苗，为菲尽快启动疫苗接种、最终战胜疫情提供了宝贵帮助。菲中互为邻国，经贸、人文联系紧密。中国是世界上最具活力、增长最快的经济体之一，发展对华关系是菲对外关系的优先方向。继续发展菲中关系将帮助菲早日实现经济复苏和长远发展。

菲律宾贸工部部长洛佩兹表示，菲中关系绵延千年，自2016年杜特尔特总统就任以来更是在经贸等各领域多点开花，持续取得重要进展。中国向菲捐赠疫苗再次证明两国人民的深厚友谊。相信中国经济快速增长将为菲尽快实现复苏提供重要动力。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，当前人类社会正在经历疫情肆虐、经济衰退等多重危机，如何实现经济复苏，是所有国家都要面对的问题。中国正在以实际行动践行经济复苏的探索，也愿与包括菲律宾在内的地区和世界各国共同求索复苏之道，携手照亮光明未来。

亚洲基础设施投资银行行长金立群表示，疫情在全球范围内造成严重冲击，没有任何地区和国家能够独善其身。亚投行迄今已向菲提供7.5亿美元贷款，助力菲抗疫和经济复苏。疫后世界面临诸多挑战，国际社会应强化公共卫生体系并继续推进基础设施建设。中国经济复苏步伐较快，将有力促进地区国家经济复苏和持续增长。

(责编：高歌、吴成良)

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