新华社墨西哥城3月2日电 乔治敦消息：中国政府援助圭亚那政府的一批新冠疫苗2日晚运抵该国首都乔治敦。圭亚那卫生部长弗兰克·安东尼、中国驻圭亚那大使馆临时代办陈锡来赴机场迎接并分别代表两国政府签署交接证书。

在疫苗交接仪式上，安东尼代表圭亚那总统伊尔凡·阿里、圭亚那政府和人民对中国的慷慨援助表示感谢。他说，这是圭方第一次收到外国政府直接援助的疫苗，来得非常及时，将立即用于一线医护人员，助力抗疫斗争。中国此次援助的是中国国药集团生产的疫苗，这是世界上最好的几款疫苗之一，极其有效。圭亚那发生新冠疫情以来，中国一直在给予圭方支持和援助，此次疫苗援助是圭中合作抗疫的又一例证。

陈锡来说，中圭两国在疫情期间守望相助，密切合作。此次中方向圭方援助疫苗，谱写了中圭携手抗疫的新篇章，相信圭亚那能早日战胜疫情，中圭友谊历经新冠疫情共同考验后将更加深厚坚定。

圭亚那已启动第一阶段全国新冠疫苗接种工作，目前接种对象主要是一线医护人员。据圭卫生部2日公布的数据，该国已累计确诊新冠病例8626例，累计死亡197例。

圭亚那卫生部2月24日宣布，圭亚那政府食品药品监督管理局正式批准给予中国国药集团生产的新冠疫苗和俄罗斯研发的“卫星V”疫苗紧急使用许可。

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