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研究称巴西亚马孙州发现的新冠变异病毒传染力更强

2021年03月03日20:31 | 来源：新华社
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新华社圣保罗3月2日电（记者宫若涵）据巴西媒体2日报道，来自巴西圣保罗大学和英国牛津大学等机构的研究人员日前发表文章说，在巴西亚马孙州发现的名为P.1的新冠变异病毒具有比普通新冠病毒更强的传染力。

文章说，研究人员对采集自亚马孙州马瑙斯市184名确诊患者的病毒样本进行基因组测序后认为，P.1变异病毒传染力比普通新冠病毒高1.4至2.2倍。研究人员还表示，25%至61%已感染过新冠病毒的人可能会被该变异病毒再度感染。“即使感染过新冠病毒的人也必须继续保持谨慎。这种变异病毒能够感染那些已产生新冠抗体者。”研究人员埃丝特尔·萨比诺说。

文章还指出，研究人员对超过900份采集自马瑙斯市新冠患者的病毒样本进行分析后发现，感染P.1变异病毒的患者体内病毒含量更高。不过萨比诺表示，尚不确定其原因是否为该病毒在人体内具有更强的复制力。研究人员还表示，该病毒最早可能于2020年11月中旬在马瑙斯市出现。

根据世卫组织的最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例数排在全球第三，位于美国和印度之后；累计死亡病例数排在全球第二，仅低于美国。

(责编：高歌、杨牧)

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