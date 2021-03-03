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综合消息：非洲新冠确诊病例超390万例 加纳领先全球收到世卫疫苗

2021年03月03日20:30 | 来源：新华社
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新华社洛美3月3日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心2日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例达3907954例，累计死亡104051例，累计治愈3487963例。

数据显示，累计确诊病例数居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非最多，达1513959例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，累计死亡50077例。

塞内加尔卫生和社会行动部2日表示，截至当天，塞内加尔累计完成新冠检测超过40万次，累计确诊病例34832例，其中888例死亡，累计治愈29402例。确诊病例中453例为医护人员，其中2人死亡。塞内加尔于2月23日启动新冠疫苗接种计划第一阶段，截至1日已有35299人接种。

乌干达卫生部数据显示，截至2日该国累计确诊新冠病例40395例，累计死亡334例，累计治愈15008例。乌卫生部长阿曾2日表示，乌干达将于3月10日起分阶段执行疫苗接种计划，将优先为老年人、有基础疾病者、卫生工作者、社会工作者和安全人员等高感染风险的重点人群接种疫苗。首批疫苗将于3月5日运抵乌干达。

加纳2日在全国启动大规模新冠疫苗接种工作。加纳政府此次在全国设立43个疫苗接种中心。首批接种人群包括一线医护人员、安全人员、慢性病患者和立法机构人员等。加纳于2月24日通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”接收60万剂疫苗，成为全球首个通过该计划收到疫苗的国家。

刚果（金）卫生部2日宣布，刚果（金）已订购了约600万剂新冠疫苗，首批170万剂已于2日晚间运抵首都金沙萨，目前正筹集款项订购另一批疫苗用于应对变异毒株。

津巴布韦新闻部长穆茨万古瓦2日说，由于该国疫情已得到一定控制，去年12月关闭的各大中小学校将在本月内陆续复课。她表示，考虑到疫情防控，学校将当面授课与远程授课相结合，学生将轮流到校学习。

赞比亚卫生部长乔纳斯·昌达2日说，疫情下该国对医务人员的需求空前增加，政府将招募更多医务工作者补充一线防疫力量。他同时表示，尽管该国最近新增新冠病例数有所降低，但民众仍不能放松防疫，以防在寒冷季节出现第三波疫情。（执笔记者：田耘；参与记者：汪平、邢建桥、张改萍、赵宇鹏、许正、张玉亮、王松宇）

(责编：高歌、杨牧)

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