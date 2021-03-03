新华社利雅得3月3日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情继续蔓延，多个国家单日新增确诊病例数呈高位增长。

伊拉克卫生部2日通报，该国当天新增确诊病例4690例，创去年10月以来的最高值，累计确诊703778例；新增死亡病例30例，累计死亡13458例；新增治愈病例3517例，累计治愈643156例。中国援助伊拉克的首批中国产新冠疫苗2日凌晨运抵伊首都巴格达。伊卫生部长哈桑·塔米米当天宣布启动疫苗接种计划，疫苗将公平、安全分配，免费接种，但最初接种对象只针对在新冠治疗或隔离中心工作的医护人员。

科威特2日新增确诊病例1341例，累计确诊193372例，累计死亡1092例，累计治愈181119例。科卫生部当天说，该国单日新增确诊病例再创新高，当日检测阳性率为15.62%，呼吁人们严格遵守卫生防疫措施，避免疫情进一步蔓延。

巴勒斯坦卫生部2日报告全国新增确诊病例2412例，累计确诊212485例；新增死亡病例6例，累计死亡2281例；累计治愈191278例。巴卫生部当天表示，约旦河西岸新一轮疫情来势凶猛，每日新增确诊病例连续6天超过1500例，2日更是突破2400例。当地卫生专家指出，重症患者数量在迅速增加，而且多数是年轻人，这与新冠变种病毒传染性更强有关。另外，时下年轻人群放松个人防护，导致群体性感染事件频发。

土耳其卫生部网站2日公布的数据显示，在过去24小时里，该国新增确诊病例超万例，达11837例，累计确诊2723316例，累计死亡28706例，累计治愈2586073例。

伊朗卫生部2日通报，截至当天中午，该国在过去24小时新增确诊病例8495例，累计确诊1648174例；新增死亡病例86例，累计死亡60267例；新增治愈病例6911例，累计治愈1406845例。伊朗国家疫情指挥部官员当天表示，为协助防控疫情，伊历新年（3月21日）前禁止举办线下展会和购物节活动，部分城市将在新年假期期间实施交通限制。

以色列卫生部2日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例4738例，累计确诊784696例；新增死亡病例26例，累计死亡5786例；累计治愈738443例。目前，以色列已有逾480万人进行了疫苗接种，约占全国总人口的51.6%。

黎巴嫩卫生部2日公布，全国新增确诊病例3098例，累计确诊380019例；新增死亡62例，累计死亡4805例，累计治愈296237例。过去24小时共进行新冠病毒检测23127例，过去两周的检测阳性率为17.7%。

还有一些中东国家2日更新了累计确诊病例数：摩洛哥484159例；约旦402282例；阿拉伯联合酋长国396771例；沙特阿拉伯378002例；突尼斯234231例；埃及183591例；卡塔尔164600例；阿曼142169例；利比亚134967例；巴林123531例；阿尔及利亚122430例；苏丹28545例；叙利亚15696例。（执笔记者：涂一帆；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、夏晨、熊思浩、王峰、郑一晗、王尚、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、李碧念、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、刘宗亚、张淼）

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