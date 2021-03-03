中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）前秘书长王成安。受访者供图

人民网北京3月3日电 （张荣、鲁扬）据中国海关总署资料显示，2020年1-12月中国与葡语国家进出口商品总值达1451.85亿美元，同比下降2.98%。其中中国自葡语国家进口总值达1019.49亿美元，同比下降3.43%；对葡语国家出口总值达432.36亿美元，同比下降1.88%。

疫情背景下，中国与葡语国家的贸易额有所下降，这意味着什么？中国和葡语国家经贸合作未来发展又如何? 对此，人民网记者近日采访了中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）前秘书长、对外经济贸易大学中国葡语国家研究中心首席专家王成安。

王成安认为，从宏观数据上来看，中国与葡语国家进出口商品总值有所下降，但是下降幅度不大，并且12月份环比下降收窄。即使在新冠疫情背景下，中国与葡语国家的贸易额仍达到1450多亿美元，表现出中国与葡语国家市场的刚性需求，可以应对世界范围内的巨大的挑战，推动构建中国与葡语国家命运共同体。

整体而言，巴西、葡萄牙和安哥拉与中国的贸易占据了中国与葡语国家进出口商品总值的大部分。值得一提的是，2020年9月14日，中国与欧盟正式签署《中欧地理标志协定》，王成安认为，根据这个协议，葡萄牙受地理标志保护的商标产品将以崭新的姿态现身于中国市场，从而保护中国消费者的权益，促进中国和葡萄牙进出口贸易的健康、有序发展。

与此同时，中国与巴西、佛得角、几内亚比绍以及圣多美和普林西比等葡语国家进出口商品总值也呈现强劲增长的态势，同比增幅达两位数，“在全球受到新冠疫情的影响且经济十分低迷的情况下，中国同这些葡语国家的贸易出现逆势增长令人振奋，”王成安对人民网说。

中国与葡语国家双边经贸往来内容丰富、形式多样。中国向葡语国家出口的产品多为有科技含量的机电产品、通讯设备、音像设备，还有纺织服装等，进口多为大宗商品、资源密集型产品。王成安表示，这凸显出中国与葡语国家进出口互补性很强。

2020年，面对突如其来的疫情，中国与葡语国家人民团结合作、共克时艰。中国在自身需求很大的情况下，仍然向葡语国家提供大批医疗物资紧急援助，并派专机运送到这些国家，同时还紧急安排向有需要的国家出口。中国地方政府和中国企业，以及华人华侨也纷纷捐赠口罩、防护服等物资。

以巴西为例，中国政府分三批向巴西提供抗疫医疗物资援助，在巴西的中资企业和华侨华人也迅速行动，为当地民众提供力所能及的帮助。位于马瑙斯市的格力电器巴西公司向当地医院捐赠1万个医用口罩和防护镜。巴西伯南布哥州议会还宣布授予中国“国际友好国家奖”，以表彰中国为该州发展所做贡献。“中国与葡语国家在抗疫过程中谱写了抗疫合作的新篇章，”王成安说。

作为中国-葡语国家经贸合作论坛（澳门）前秘书长，王成安说，去年，该论坛常设秘书处也将工作重点转入了协助论坛与葡语国家应对疫情挑战之中，研究设立“中国—葡语国家论坛流行病防疫合作交流中心”，加强中国与葡语国家卫生防疫领域的合作。

“新冠疫情并未阻止中国企业对葡语国家开展投资合作的步伐，”王成安说，在巴西的中资企业面临该国严峻疫情，迎难而上。2020年上半年，中国企业对巴西的累计投资将近有800亿美元，为后疫情时期携手恢复经济发展提供更大的空间。

王成安表示，中国与葡语国家之间的合作与发展符合各国人民利益，虽然各国经济发展阶段不同、政治制度不同，但是这并不妨碍各国在经贸或者其他方面的合作和交流。未来，中国与葡语国家友好合作前景十分广阔。

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