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美联邦调查局：本土恐怖主义已在美蔓延多时

2021年03月03日13:55 | 来源：新华社
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新华社华盛顿3月2日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷2日表示，联邦调查局把今年1月6日发生的国会山骚乱视为本土恐怖主义事件，而本土恐怖主义在美国已蔓延多时，且短期内不会消失。

雷当天在出席国会参议院司法委员会关于国会山骚乱的听证会时发表上述言论。据他介绍，截至目前，联邦调查局已就国会山骚乱逮捕超过270名嫌疑人。雷说，参与国会山骚乱的暴徒背景复杂，被逮捕的人中有些已被归类为受种族主义驱使的极端主义者，而联邦调查局自2019年起将这类人列在最高威胁等级之中，与极端组织“伊斯兰国”武装分子和本土极端主义者等同。

雷还说，联邦调查局正在调查的本土恐怖主义案件约2000起，是他2017年刚出任联邦调查局局长时的两倍。

上周，国会警察局前局长和华盛顿哥伦比亚特区警察局代理局长在参议院听证会上指责联邦调查局未在骚乱前与他们充分分享情报，导致执法人员在骚乱发生时陷入被动。对此，雷在2日的听证会上为联邦调查局辩护称，骚乱发生前夕，联邦调查局通过电子邮件、情况简报和在门户网站上发布信息等方式，已将相关情报告知包括国会警察局和华盛顿哥伦比亚特区警察局在内的相关部门。

国会山骚乱被视为美国历史上最严重的本土暴力极端事件之一，美国政府多个部门均在对此事件进行调查。美国总统拜登1月上台后，已下令由国家情报总监办公室协调相关部门，就美国面临的本土恐怖主义威胁进行全面评估。

(责编：艾雯、燕勐)

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